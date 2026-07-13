Poduje admite que no cumplirá la meta de reconstrucción

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Hola, Valparaíso. Hoy comenzamos sin el entusiasmo habitual, debido al trágico accidente ocurrido ayer en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. Por ello, lo primero que queremos hacer en este día es enviar nuestras condolencias y solidaridad a todas las víctimas de esa violenta situación: personas esforzadas que, cada jueves y cada domingo, se instalan muy temprano allí a vender sus productos, sin que jamás pudieran haber imaginado una situación como la que les tocó vivir ayer, cuando un automóvil conducido por un cabo de la Armada les impactó, a evidente exceso de velocidad, quitándoles la vida a seis personas y lesionando a otras siete, incluyendo a dos gemelas de ocho meses, así como a su madre.

En otros temas, en esta edición les contamos que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, reconoció que el Gobierno solo podrá cumplir parcialmente los compromisos de reconstrucción adquiridos respecto del megaincendio de 2024, incumpliendo la meta de terminar las viviendas en 15 meses que él mismo había fijado al asumir.

También, que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo en favor de internos del módulo 109 de la cárcel de Valparaíso, al estimar que existen antecedentes de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de Gendarmería durante un allanamiento.

Seguimos con los reparos del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, a que la comuna reciba los residuos industriales líquidos de la planta de jibia que Aguas Pacífico proyecta construir en Puchuncaví.

En cuarto lugar, una buena noticia en medio de tanto dolor: la ministra de Salud destacó que la red asistencial ya contactó al 100% de las personas en lista de espera para acceder a prestaciones oncológicas y dio acceso al tratamiento a 2.210 pacientes. El 31 de enero sumaban 2.371 atenciones pendientes.

Y cerramos con lo siguiente: el CMN realizó el sábado un encuentro de participación ciudadana con vecinos y residentes de la población Lord Cochrane en el sector de Recreo de Viña del Mar, para declarar al conjunto habitacional, construido por la Corvi y considerado un proyecto pionero de integración social, como Zona Típica.

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Poduje admite que no cumplirá meta autoimpuesta de reconstruir todas las viviendas afectadas por el megaincendio

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, informó que el Gobierno espera cumplir “parcialmente” los compromisos adquiridos respecto del Plan de Reconstrucción del megaincendio de febrero de 2024, que provocó la muerte de 138 personas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, siendo la tragedia con mayor cantidad de víctimas fatales en Chile desde el terremoto del 27-F: “Nosotros esperamos poder cumplir parcialmente el compromiso que teníamos; no va a poder ser total por el retraso que tuvimos, pero ya hemos corregido la mayor cantidad de los errores”, reconoció.

La versión entregada por el ministro difiere de lo informado el 3 de febrero pasado a Radio Biobío. Un mes antes de asumir el Gobierno del Presidente Kast, Poduje aseguró que en un plazo de 15 meses terminarían el proceso: “Si no se cumple la reconstrucción de Viña del Mar en 15 meses, yo me tengo que ir”, aseguró. En ese entonces, informó este newsletter, el Minvu había entregado el 13% de las casas afectadas por el siniestro: 452 de un total de 3.652.

Según explicó en una actividad pública el 2 de julio en Tomé, no se podrá cumplir con la meta autoimpuesta producto de “problemas heredados” de la administración anterior: las fallas que detectó el Minvu en las viviendas reconstruidas en El Olivar, en Viña del Mar, y que ordenó demoler; y las restricciones que establece la normativa para otorgar subsidios a todos los afectados –también denominadas “inhabilidades”– y que afectan, por ejemplo, a quienes poseían una segunda vivienda.

En esa línea, en entrevista con Aquí Valparaíso, el 29 de junio el Premio Nacional de Arquitectura Cristián Castillo cuestionó las demoliciones impulsadas por Poduje, pues revisó los informes que las sustentan y planteó que es posible repararlas, y aseguró que la medida responde a la necesidad de culpar al Gobierno anterior “de tareas mal hechas que al final solo justifican sus propias carencias. Descubren en los errores del pasado la justificación de no poder avanzar como creyeron posible”.

Dos días después de lo señalado en Tomé, el secretario de Estado intentó matizar las declaraciones,7. y en una actividad en Santiago dijo que “en Viña del Mar estamos recuperando el tiempo perdido, y solamente hay un pequeño atraso en El Olivar debido a que ahí tuvimos el problema, por todos sabido, de una empresa que tenía 350 casas, casi un tercio de las viviendas, y que tuvimos que sacar por sus malas prácticas, por haber construido y diseñado las casas sin los estudios y por haberlas entregado con fallas graves. En el resto, la reconstrucción avanza a toda marcha”.

La ONG Sobrevivientes del Megaincendio comentó su “preocupación” respecto de las declaraciones del ministro, que “señalan que será este Gobierno el que cumplirá solo parcialmente con esa meta, sin precisar qué porcentaje efectivo se alcanzará, cuáles serán los sectores priorizados ni qué ocurrirá con aquellos barrios que continúan completamente rezagados”.

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Corte acredita “violencia física grave y desproporcionada” de gendarmes contra presos de la cárcel de Valparaíso

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió, el 10 de junio pasado, un recurso de amparo presentado en favor de internos del Módulo 109 del Complejo Penitenciario de Valparaíso, tras concluir que existen antecedentes que dan cuenta de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios de Gendarmería durante un allanamiento realizado el 23 de mayo. El amparo fue apoyado por la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Habiéndose acreditado la ocurrencia de actos de violencia física grave y desproporcionada en perjuicio de los amparados, perpetrados por funcionarios de Gendarmería de Chile en el curso de un procedimiento oficial, y verificada la existencia de amenazas de represalias contrarias a derecho, se configura una flagrante vulneración y una inminente amenaza a la seguridad individual e integridad personal de los internos amparados, que impone a esta magistratura la obligación constitucional de intervenir de manera urgente, acogiendo la acción impetrada y disponiendo medidas de efectiva salvaguarda”, se lee en el fallo.

La sentencia establece que al menos seis reclusos sufrieron lesiones de consideración, entre ellas fracturas, luxaciones y contusiones, acreditadas mediante informes del Hospital Carlos Van Buren, las cuales “resultan enteramente incompatibles con la mera ejecución de maniobras reglamentarias de conducción o sujeción pasiva de internos”.

A raíz del procedimiento, en el que se incautaron 33 armas cortopunzantes de fabricación artesanal, cinco teléfonos, dos módems WiFi, entre otros elementos, Gendarmería abrió una investigación interna que concluyó en la apertura de un sumario administrativo –que sigue en curso– por posibles infracciones de los funcionarios involucrados.

El fallo también recoge un informe del INDH que constató que “los internos fueron sometidos a desnudamientos forzados y obligados a permanecer en posiciones humillantes en el patio del recinto bajo condiciones climáticas adversas, lo que infringe la Regla 50 de las Reglas Nelson Mandela, que prescribe que las requisas e inspecciones deben ejecutarse con pleno respeto a la dignidad y privacidad de las personas, prohibiendo los registros denigrantes aplicados con fines de castigo“.

La sentencia también cuestionó que Gendarmería demorara seis días en derivar los antecedentes al Ministerio Público, que dispuso –se lee en el documento–“la apertura de una investigación penal bajo la hipótesis del delito de tortura y apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, tipificado en los artículos 150 A y 150 D del Código Penal, decretándose las primeras diligencias urgentes a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, con orden de resguardar toda la evidencia video-gráfica de las cámaras de seguridad del recinto“.

Como medida de protección, la Corte ordenó a Gendarmería resguardar de inmediato la integridad física y psíquica de los internos afectados, prohibió adoptar traslados o sanciones que pudieran constituir represalias contra las víctimas o testigos, y dispuso que se garantice su atención médica y de salud mental.

El tribunal precisó que la determinación de eventuales responsabilidades penales y administrativas corresponde al Ministerio Público y a los procedimientos disciplinarios de Gendarmería.

Un mensaje de la PUCV

Vaticano ratifica al rector Nelson Vásquez quien liderará la PUCV para el período 2026-2030

El Dicasterio para la Cultura y la Educación Católica del Vaticano oficializó el nombramiento del rector Nelson Vásquez para un nuevo período de cuatro años al frente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ratificando la propuesta del Gran Canciller y Obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega. Durante este nuevo ciclo, el rector liderará la conmemoración del Centenario de la Universidad en 2028, hito que proyectará un siglo de excelencia académica, compromiso público e identidad católica.

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Alcalde de Concón se opone a recibir residuos industriales líquidos de planta de jibia proyectada en Puchuncaví

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez (Ind.), manifestó su “oposición absoluta” a que la comuna reciba los Residuos Industriales Líquidos (RILES) de la Planta Multipropósito de Productos del Mar, o “Planta de Jibia”, que la empresa Aguas Pacífico busca construir en Puchuncaví para la Federación de Pescadores Bahía Narau de Quintero, quienes pasarán a ser sus propietarios una vez sea construida. Por ahora, tramita su permiso de obras municipales.

Según el municipio de Concón, el proyecto considera procesar hasta 30 toneladas de materia prima (en Puchuncaví) durante 15 días al mes y trasladar diariamente 55 m3 de RILES en al menos seis camiones hasta la planta de tratamiento de aguas servidas de ESVAL, que se encuentra en Concón.

El alcalde advirtió que dicho traslado supone un riesgo para el medioambiente y calidad de vida de los vecinos. Sobre todo, apuntó al tránsito de camiones cargados con desechos, circulando por rutas que atraviesan sectores habitados, lo que expone a vecinos a riesgos de derrames, filtraciones y accidentes, por lo que convocará a la comunidad a organizarse para impedir que el proyecto se concrete en su comuna.

Desde el municipio agregaron, a través de un comunicado, que si bien “en el papel” las descargas no deberían generar gases ni olores molestos en la comuna, “la empresa no ha demostrado contar con procesos ni controles capaces de asegurar el correcto cumplimiento de sus instalaciones” y que “el transporte y eventual mal manejo de estos RILES pone en riesgo la biodiversidad del río Aconcagua y del humedal urbano, ecosistemas que ya enfrentan presiones por la actividad industrial y urbana de la zona“.

En su respuesta, Aguas Pacífico declaró que en la gestión de los RILES “no habrá descargas a cuerpos de agua ni infiltración de agua en terreno” y que dicha agua “no contiene químicos ni sustancias peligrosas y será trasladada en camiones autorizados para este fin”. Asimismo, aseguró que el proyecto “cuenta con el respaldo ambiental de los organismos técnicos competentes: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Seremi de Salud, que autorizó explícitamente la provisión de agua potable y el sistema particular de aguas servidas; el SAG, MINVU y MOP”.

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Gobierno reduce lista de espera oncológica en la Región de Valparaíso: el 93% de los casos pendientes ya resolvió o inició su tratamiento

En el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, la ministra de Salud, May Chomali, dio a conocer los resultados regionales del Plan de Alerta Oncológica, estrategia impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast para reducir la lista de espera de personas con sospecha o diagnóstico de cáncer –segunda causa de muerte en el país– mediante la identificación de pacientes, el contacto oportuno y el seguimiento continuo de la atención. Para ello, el Gobierno destinó $ 154 millones adicionales.

Según el reporte oficial, al 31 de enero de 2026 existían 33.702 atenciones oncológicas con espera prolongada en todo el país. En la Región de Valparaíso, los pacientes ascendían a 2.371, con un tiempo promedio de espera de 127 días, pero producto de este Plan el 100% ya fue contactado por la red asistencial. Asimismo, el 93% de ellos (2.210 personas) ya se resolvieron o inician su tratamiento.

La ministra dijo que el resultado “es tremendamente satisfactorio y, sobre todo, que un gran porcentaje se hizo en nuestra infraestructura de hospitales públicos. Eso tiene un tremendo valor, porque quiere decir que la red es capaz de hacerse cargo de los problemas de salud de nuestra gente”. El director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Juan Patricio Castro, valoró que el plan les “ha permitido acelerar la atención y avanzar de manera concreta en la disminución de las listas de espera oncológicas”.

Deborah Riveros, paciente beneficiada por el plan, compartió su experiencia tras recibir oportunamente la llamada que permitió concretar su intervención quirúrgica: “Vine a ver a la doctora aquí al Hospital Gustavo Fricke y al día siguiente ya me estaban llamando para mi operación. Yo esperaba esta cirugía porque sufría mucho de dolores. Haberme podido operar tan pronto fue fabuloso y sé que mi salud va a estar mucho mejor“.

Para consultar y reportar su situación, el Gobierno dispuso el siguiente número de teléfono: 600 360 7777.

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En Viña del Mar, CMN inicia proceso para declarar Zona Típica a conjunto habitacional construido por la Corvi en los años sesenta

La Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) realizó el 11 de julio el primero de tres encuentros de participación ciudadana para declarar como Monumento Nacional, en la categoría de Zona Típica o Pintoresca, a la población Lord Cochrane de Viña del Mar. En el encuentro, residentes y vecinos emitieron comentarios respecto a la propuesta preliminar de declaratoria –los valores, atributos y el polígono de protección–, así como sus respectivas implicancias legales.

El decreto Nº 223 del Ministerio de Educación (2016) establece que el CMN velará por la conservación de la zona típica, “a través del análisis previo de intervenciones a realizar en ellas, las cuales serán autorizadas en tanto no alteren los valores y atributos por los cuales la población o lugar fueron protegidos”.

De acuerdo con el CMN, el conjunto habitacional, ubicado en el sector de Recreo, fue construido por la Corporación de Vivienda (Corvi) entre 1961 y 1964, y fue diseñado por los arquitectos Alberto Piwonka, Juan Echeñique y José Cruz, y ha sido considerado un proyecto pionero en planificación urbana de integración social.

“El conjunto destaca como un ejemplo de la arquitectura moderna en Chile, caracterizado por bloques de vivienda curvos e independientes, además de equipamiento social y deportivo, incluyendo amplias áreas verdes integradas”, indicó el CMN.

La solicitud, impulsada por investigadores de la Universidad de Chile y de Valparaíso, junto a la comunidad, “se fundamenta en la representatividad del conjunto como parte de las políticas habitacionales impulsadas a mediados del siglo XX, así como por el lenguaje racionalista de sus componentes, su innovación tecnológica y sus cualidades de emplazamiento, vistas y calidad de espacios públicos”, agregó la entidad.

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