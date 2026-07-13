Analista Luis Pérez Gil y ataques EEUU-Irán: “Hasta noviembre estaremos en una montaña rusa”

El analista internacional Luis Pérez Gil sostuvo que la reciente reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán confirma que el entendimiento alcanzado entre ambos países nunca constituyó un acuerdo definitivo, sino únicamente un mecanismo para abrir una negociación que terminó fracasando.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el doctor en Derecho y especialista en teoría del conflicto afirmó que el escenario de inestabilidad podría prolongarse por varios meses. “Por lo menos hasta noviembre estaremos en una montaña rusa”, advirtió.

Pérez Gil explicó que el memorándum firmado entre Washington y Teherán fue interpretado erróneamente como un acuerdo permanente, cuando en realidad solo buscaba detener temporalmente las hostilidades para abrir un proceso de negociación.

“Hay que tener en cuenta que el memorándum de entendimiento (…) era simplemente un acuerdo de partida para una negociación que se tenía que desarrollar en un plazo de sesenta días”, señaló.

El académico agregó que el documento contenía varios aspectos abiertos que dependían de la voluntad política de ambas partes. “Se intentó vender el memorándum como un acuerdo definitivo cuando realmente simplemente era un alto el fuego, un cese de las hostilidades para poder empezar a negociar”, sostuvo.

A su juicio, las diferencias surgidas apenas iniciadas las conversaciones terminaron por provocar una nueva escalada militar. “Inmediatamente empezaron a negociar (…) surgieron las primeras disputas que, en mi opinión, han llevado a una reanudación de las hostilidades completamente”, afirmó.

El especialista planteó que el desarrollo del conflicto estará estrechamente condicionado por la política interna estadounidense y, en particular, por las elecciones legislativas de medio término que se celebrarán en noviembre.

“Todo dependerá, o todo estará acondicionado, a esas elecciones del primer martes del mes de noviembre. A partir de ahí la posición de Estados Unidos se puede endurecer o no, en función de ese resultado electoral”, indicó.

Pérez Gil expresó además su expectativa de que el mandatario estadounidense no entre en una etapa de menor protagonismo político durante la segunda parte de su mandato.

“Espero que no se cumpla ese dicho de la política americana del pato cojo”, comentó, aludiendo a la pérdida de influencia que suele atribuirse a los presidentes estadounidenses en la fase final de su administración.

Finalmente, el académico advirtió que el escenario internacional continúa deteriorándose y atribuyó a Estados Unidos una responsabilidad central en la búsqueda de soluciones a los conflictos globales.

“El mundo está en una situación complicada, hay cada vez más guerras y conflictos, y la primera responsabilidad o la responsabilidad más importante de resolver los asuntos corresponde a la gran potencia, a los Estados Unidos”, concluyó.