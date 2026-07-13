Eurodiputados visitarán Chile para reforzar agenda bilateral con foco en el nuevo acuerdo UE

Entre el 13 y el 15 de julio, una delegación del Parlamento Europeo visitará Chile para participar en la 30ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile (CPM), instancia oficial de diálogo parlamentario entre el Congreso Nacional y el Parlamento Europeo, creada en el marco del Acuerdo de Asociación suscrito en 2002.

La visita se realizará en un contexto marcado por la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Marco Avanzado (AMA) entre Chile y la Unión Europea, instrumento que amplía la cooperación bilateral hacia áreas como el cambio climático, la transición digital, la seguridad, la igualdad de género y los minerales críticos.

La delegación europea estará encabezada por la eurodiputada española Alicia Homs (PSOE), integrante de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea y de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

Por la parte chilena, será la primera reunión de la nueva conformación de la Comisión Parlamentaria Mixta, presidida por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri.

La sesión principal se desarrollará en el Congreso Nacional, en Valparaíso, donde ambas delegaciones revisarán el estado de las relaciones políticas, económicas, comerciales y sociales entre Chile y la Unión Europea, además de analizar la implementación del Acuerdo Marco Avanzado y del Acuerdo Comercial Interino (iTA), junto con las oportunidades de profundizar la relación bilateral.

La reunión dará continuidad al encuentro celebrado el 9 de julio de 2025 en Estrasburgo, donde se abordaron, entre otras materias, la aplicación provisional de los pilares político y de cooperación del AMA y la protección de los observatorios de ESO Chile en el marco de la colaboración científica entre ambas partes.

Durante su estadía en Chile, los eurodiputados también sostendrán reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Paula Estévez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el subsecretario de Minería, Álvaro González.

La agenda incluye además encuentros con asociaciones gremiales, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a áreas como la educación y el medioambiente, en el marco del fortalecimiento de la cooperación entre Chile y la Unión Europea.