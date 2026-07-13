Senador Araya (PPD) y Ley Miscelánea: Gobierno intentó “pasarnos un gol desde fuera del estadio”

El senador del PPD Pedro Araya afirmó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno en torno a la Ley Miscelánea, también conocida como megarreforma, quedó sin efecto luego de que el Ministerio de Hacienda ingresara una indicación para rebajar el impuesto corporativo de 23% a 22%, modificación que, según sostuvo, nunca fue parte de las conversaciones sostenidas con el Ejecutivo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el parlamentario responsabilizó al Gobierno por el quiebre de las negociaciones y aseguró que transmitió esa posición al biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado.

“Ayer conversé con el ministro del Interior Claudio Alvarado y le manifesté que por lo menos a título personal mío, el acuerdo se cayó y se cayó exclusivamente por responsabilidades del gobierno, porque el gobierno lo que quiso hacer era pasarnos literalmente un gol desde fuera del estadio”, señaló.

Araya sostuvo que, si el Ejecutivo pretende reabrir las conversaciones, deberá hacerlo bajo nuevas condiciones. Explicó que “esta conversación parte de cero”, precisando que el primer requisito será mantener como base el acuerdo ya alcanzado sobre la invariabilidad tributaria.

El senador añadió que el Ejecutivo también deberá incorporar una nueva medida para beneficiar a los consumidores. “La segunda condición para sentarse a la mesa era una rebaja sustancial al impuesto específico de los combustibles. Porque llegó la hora que también la mega reforma le haga un gesto a la clase media”, afirmó.

El parlamentario también abordó el debate sobre la posibilidad de que la oposición recurra al Tribunal Constitucional para impugnar la invariabilidad tributaria, descartando que esa norma presente problemas de constitucionalidad.

“Yo creo que es un tremendo error colocar al Tribunal Constitucional como un elemento de presión política. El Tribunal Constitucional es un tribunal llamado a resolver los temas de disputas de carácter constitucional”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que no observa fundamentos jurídicos para cuestionar la disposición acordada con el Gobierno. “No hay vicios de inconstitucionalidad porque desde que se recuperó la democracia hasta ahora se han dictado aproximadamente cuatro leyes que hablan de temas de invariabilidad tributaria y no han tenido ningún problema de constitucionalidad”, indicó.

Finalmente, Araya agregó que, de aprobarse la fórmula actualmente en discusión, “no veo ahora cuál sería la razón de plantear (…) que existe inconstitucionalidad en la norma”, diferenciando así su postura de la estrategia impulsada por otros sectores de la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional.