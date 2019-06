En un noveno capítulo de "La Cuarta Ola", la coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto, Gloria Maira, reveló los principales resultados del primer "Informe de Monitoreo Social de la Implementación de la Ley de interrupción del embarazo en tres causales".

Diversas organizaciones sociales levantaron datos en siete territorios divididos entre Aysén, Araucanía, Valparaíso, BioBio, Huasco y Antofagasta, "son organizaciones con alto arraigo territorial", explica Maira. Además, Fondo Alquimia, también se hizo parte del estudio.

"La atención en los establecimientos observados en este monitoreo está lejos de los estándares establecidos en la ley y en la propia normativa del Ministerio de Salud. Las falencias parecen asociadas a una implementación de mínimos, focalizada en los y las profesionales directamente involucrados/as en la atención", destaca el informe.

La coordinadora de la Mesa de Acción por el aborto explicó que son tres las principales áreas en donde hay grades falencias en a implementación de la Ley. Primero, la falta de información, tanto en campañas para la comunidad como al interior de los servicios de salud. En segundo lugar, está la falta de formación de todo el personal médico y asistente de los centros de salud, y por último, el alto nivel de objeción de conciencia en el sistema público, ya que llega al 50% en las y los ginecólogos.

"Tampoco se le informa a las mujeres, no hay un díptico, no hay nada, el Ministerio de Salud no se ha preocupado de protocolizar la entrega de información, no hay material de orientación a las mujeres, muchas veces las usuarias son derivadas a los hospitales sin saber que pueden acceder a la Ley de Tres Causales", recalca Gloria Maira, quien agrega que las funcionarias "andan con el pañuelo verde para que las identifiquen las mujeres, y que les pueden preguntar".

"Por acción u omisión es que tenemos una implementación de mínimos. Las mujeres tienen que pasar una verdadera carrera de obstáculos para llegar a hacerse un aborto en el sistema público, el gobierno las está empujando -a las mujeres- a las redes clandestinas", sentenció Maira.

Revisa el estudio completo aquí.