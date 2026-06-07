El nuevo tablero político en Colombia

Abelardo de la Espriella sacudió el tablero de la política colombiana. El abogado y empresario ultraderechista lideró la primera vuelta presidencial con un contundente 43,7%, dejando atrás por casi tres puntos a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda y continuidad del presidente Gustavo Petro. El 21 de junio, Colombia decide.

Sin experiencia política, De la Espriella se presenta como un outsider antipartidos. Empresario exitoso, independiente y con una retórica que apunta directamente al hartazgo ciudadano. Su movimiento, Defensores de la Patria, promete “mano de hierro” contra el crimen, el narcotráfico, la corrupción.¿Le parece conocido el título de la película? Aunque cualquier parecido es mera coincidencia, el caso colombiano tiene una particularidad: a todo lo señalado se suma una fuerte crítica al proceso de paz de ese país.

Su ascenso tiene explicación: la oposición llegó dividida a esta elección y De la Espriella supo capitalizar ese vacío. Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional, apenas rozó el 6% y el voto anti-Petro se concentró en él.

El ultraderechista se declara admirador de las gestiones de los presidentes Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump en EE.UU., de quien ya recibió “apoyo total”.

Para el académico del Instituto de Ciencia Política UC y experto en ultraderecha, Cristóbal Rovira, el fenómeno responde a una lógica regional. “Su combinación de mano dura frente a la inseguridad, reducción del Estado y conservadurismo moral conecta con sectores del electorado que son nostálgicos del pasado”, señala a El Mostrador.

Agrega que, como otros líderes de este sector en América Latina, su principal fuente de apoyo parece provenir de votantes que anteriormente respaldaban a la derecha convencional, hoy debilitada y con serias dificultades para canalizar el malestar ciudadano.

Rovira anticipa una segunda vuelta “muy polarizada” y advierte que “más que un giro a la derecha, lo que observamos es una creciente fragmentación del espacio conservador, donde la ultraderecha desafía a las fuerzas convencionales y puede terminar fagocitándolas”.

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