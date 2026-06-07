Formalizan a miembros del Tren de Aragua: hay una segunda ejecutiva bancaria implicada

Un total de 14 imputados (de los 19 detenidos el miércoles pasado), pertenecientes a la facción “Los Shelby” del Tren de Aragua (TDA) quedaron hoy en prisión preventiva, luego de que los fiscales Héctor Barros, Milibor Bugueño, jefe de SAC y Luis Barraza, relataran hoy ante el Juzgado de Garantía cómo la organización criminal de la que formaban parte logró lavar 75 mil millones de pesos provenientes principalmente de la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas, la trata de personas, entre otros mercados ilícitos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que luego de la audiencia el fiscal Héctor Barros revelara que a Carlos Asencio, el ejecutivo del Banco Santander que fue detenido (y quien quedó en prisión preventiva) se suma una segunda ejecutiva bancaria, cuyo nombre no fue revelado, pero que pertenece al BancoEstado.

En efecto, el fiscal regional sur explicó que “de acuerdo a los antecedentes que emitió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece al BancoEstado”. Respecto de Asencio, indicó que este fue él quedó, fue este no pudo “explicar la suma de dinero que circulaban por las otras con las ocho cuentas que él registraba”.

En cuanto a los fondos, precisó que “lo que nosotros hicimos cuando se realizó el procedimiento el día martes de la semana, de esta semana, fue pedir congelamiento simultáneo de todas las cuentas, tanto las corrientes como también las cuentas que estaban en criptomonedas o criptoactivos, y eso está verificado, y ahora hay que empezar a recabar la información de cuánto dinero pueden haber en esas cuentas. Ahora, en lo particular, solo tenemos certeza hasta el momento de una en que hay alrededor de 380 millones de pesos que están congelados en criptomonedas”.

En la audiencia, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur acreditó los seis delitos formalizados en el marco de la llamada Operación Tokio, en contra de 17 imputados (otros dos ya habían sido controlados por delitos flagrantes), detallándose cómo esta célula del Tren de Aragua sacó de Chile 84 millones de dólares entre 2022 y 2026.

El líder de esta sofisticada estructura se apoda “Yefri” o el “El Shelby” y tiene a su cargo el mercado ilegal de las extorsiones y el contrabando, pero también debía recibir dineros recaudados por el Tren de Aragua en el tráfico de drogas y la trata de personas.

“Yefri” se encuentra actualmente fuera del país y encargó a distintos testaferros la creación de empresas de fachada, así como la facilitación de distintas cuentas corrientes. Todo, con el fin de blanquear las ganancias de la asociación criminal que dependía directamente de Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, el máximo líder del Tren de Aragua en Chile, quien actualmente está preso en Colombia.