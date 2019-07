“Me llama la atención que mujeres denosten y juzguen a otra mujer por mostrar su lado sensual”: Antonella Ríos y el ciberbullying machista

Emitir críticas y juicios es una de las actividades más recurrentes en redes sociales. Y es que detrás de una pantalla es muy fácil opinar e incluso denostar a otras personas por cómo se ven, por lo que hacen o dicen.

En este sentido, la sobrexposición de la vida personal y del propio cuerpo ante los ojos de millones de cibernautas, también ha generado una dinámica en redes sociales que limita entre la libertad de expresión y la violencia.

Este fue el debate que instaló en sus redes sociales la actriz Antonella Ríos, quien se refirió a los malos tratos y el ciberbullying que recibe por parte de hombres y por sobre todo mujeres, cada vez que comparte fotos donde resalta su sensualidad.

"Cada vez que subo una foto mas coqueta o de frentón con poca ropa, me llama profundamente la atención que mujeres se detengan a denostar, juzgar y más aún a maltratar a otra mujer sólo por querer mostrar su lado sensual", introdujo la actriz en una publicación de Instagram.

"¿Tiene algo de malo? ¿Estoy faltándote el respeto? ¿A mi hijos los estoy traumando?", cuestionó. "¿Por qué tengo que decir que la de al lado es fea, vieja o fácil? ¿Qué es ser fácil? ¿Con respecto a qué patrón machista?", añadió.

La actriz compartió en el escrito que este año le dio "un giro saludable a su vida", por lo que mostrar sus avances físicos en redes sociales, también es parte de "mostrar mis metas, mis aspiraciones y no por eso debo sentirme mal. A mí me parece muy atractivo explorar mi lado sexy, lo he hecho desde siempre".

"Les hago la invitación a algunas mujeres que me critican, que no les guardo rencor, que no soy tonta y que soy libre y feliz para hacer lo que me parece. Dejemos de hacer bullying sólo por ser como es y aceptémonos sin rabias ni miedos".

"Enseñémosle a nuestros hijos a respetar las diversidades, las características de cada ser. Respetémonos y coexistamos, recuerde que todos tenemos nuestras penas y nuestras luchas diarias", concluyó.