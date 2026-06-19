Cancillería enviará equipo a consulado en Haití y aclara trámite de visas de reunificación familiar

El Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió este viernes al caso de niños haitianos que ingresaron de manera irregular a Chile y anunció el envío de un equipo al consulado chileno en Haití, con el objetivo de revisar sus procesos internos y reorganizar su funcionamiento.

A través de un comunicado, la cancillería explicó que los consulados chilenos en el exterior no gestionan visas de reunificación familiar, precisando que ese trámite corresponde al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

Según detalló la cartera, en mayo de 2024 y con efecto retroactivo a 2022, el Sermig instruyó una flexibilización en la presentación de antecedentes para ciudadanos haitianos. En particular, se estableció que “para las solicitudes de residencia presentadas desde fuera del país se aceptarían certificados de nacimiento sin la legalización correspondiente y sin necesidad de realizar el trámite ante el Consulado de Chile en Haití”.

La cancillería también indicó que durante 2025 se detectó “un aumento inusual en las legalizaciones de documentos en Haití”. Ante ello, el ministerio resolvió poner término a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocar las facultades del ministro de fe público encargado de esas labores e iniciar un sumario administrativo para indagar eventuales irregularidades, el que aún se encuentra en desarrollo. Además, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones.

En ese contexto, informaron que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procedimientos y sistemas del consulado, además de reorganizar sus operaciones.

Desde la cartera señalaron que se encuentran colaborando con la investigación de la fiscalía y entregando la información requerida por las autoridades competentes. Asimismo, indicaron que, por instrucción del Presidente José Antonio Kast, el esclarecimiento de los hechos fue definido como una materia de “máxima urgencia” para la cancillería.