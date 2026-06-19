Justicia le pega portazo a ministro Poduje: ordena frenar demoliciones en El Olivar y pide informes

Un revés judicial sufrió el Ministerio de Vivienda en su plan para demoler viviendas reconstruidas en el sector El Olivar de Viña del Mar, luego de que el Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso acogiera una solicitud presentada por la Constructora San Sebastián y ordenara la realización de un peritaje técnico previo.

La controversia se originó después de que el Minvu, encabezado por el ministro Iván Poduje, resolviera avanzar con la demolición o desarme de cerca de 170 viviendas al detectar presuntas fallas estructurales en las obras ejecutadas tras la reconstrucción del sector.

Según la determinación de la cartera, la medida alcanzaba a 56 cuatripareos de mayor avance, 84 cuatripareos con un 44% de ejecución y 30 pareos simples con avances de entre 22% y 27%.

Frente a ello, la defensa de la constructora recurrió a la justicia solicitando que se suspendieran las demoliciones hasta contar con una inspección judicial y una evaluación técnica independiente.

En su presentación, el abogado Jaime Barrientos argumentó que la demolición “producirá la destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual” de la empresa, además de alterar “ilegítimamente la carga de la prueba” respecto de las irregularidades atribuidas por el Serviu.

La acción también advirtió sobre “el riesgo de desaparición de las evidencias materiales para la prueba de hechos esenciales objeto del futuro” litigio y sostuvo que existiría una decisión ya adoptada para destruir las viviendas cuestionadas.

Tras revisar los antecedentes, el juez Luis García resolvió el pasado 16 de junio “que se hace lugar a lo solicitado, sólo en cuanto a que se decreta como medida prejudicial probatorio el informe de una perito ingeniero o constructor civil, respecto de los puntos señalados en la presentación, con citación”.

Desde la defensa de la Constructora San Sebastián valoraron la resolución judicial y la interpretaron como un freno al plan impulsado por el ministerio.

“Esta es una resolución favorable, en el sentido de que el ministro Poduje no puede continuar con su plan de demoler. Primero, porque se dice que está fuera de la ley, es contrario a derecho, y que su plan se sale de sus facultades”, afirmó Barrientos.

El abogado agregó que el objetivo del peritaje será determinar “qué es lo que se construyó realmente y si coincide o no con lo proyectado”.

Asimismo, defendió el trabajo realizado por la empresa. “La Constructora San Sebastián ejecutó exactamente el proyecto que el Serviu aprobó”, sostuvo, añadiendo que una eventual continuidad de las demoliciones “podría constituir abuso de poder”.