Luis Thayer y niños haitianos: “Tengo certeza de que PDI los entregó a sus padres o tutores legales”

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, salió al paso de las críticas surgidas tras la investigación por un tráfico de menores haitianos y defendió el proceso de reunificación familiar implementado durante su gestión.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el sociólogo sostuvo que mantiene confianza en los procedimientos aplicados por las autoridades al momento del ingreso de los menores al país. “Tengo la certeza de que la Policía de Investigaciones, porque trabajé con ella durante cuatro años, entregó a esos niños en el aeropuerto a sus padres, madres, o tutores legales”, afirmó.

Thayer planteó además que encontrar a los menores cuyos antecedentes están siendo revisados por las autoridades es fundamentalmente una cuestión de tiempo. “Tengo la certeza de que es así, de que los niños entraron con la documentación correcta”, señaló.

Respecto de las especulaciones que han surgido en torno al caso, llamó a actuar con prudencia. “Tengo la certeza también de que esos niños, de encontrarse en Chile, algunos pueden haber salido de Chile (…) están en alguna base de datos”, indicó.

El exdirector de Migraciones también descartó sentirse objeto de una persecución política a raíz de las responsabilidades que se investigan por las irregularidades detectadas por la Contraloría.

“Yo no creo en ningún caso que aquí haya una persecución”, sostuvo, agregando que comparecerá ante todas las instancias que lo requieran. “Voy a comparecer en todas las instancias a las que se me cite en el Congreso, comisión investigadora, y yo ya declaré en la causa de la Fiscalía cuando era director como testigo”.

Asimismo, respaldó la respuesta desplegada por el Ejecutivo frente a la situación. “A mí me parece que el gobierno está actuando con total responsabilidad en eso”, afirmó.

Finalmente, Thayer llamó a considerar la realidad de las familias haitianas que residen legalmente en el país y que participaron de los procesos de reunificación familiar. “Las familias haitianas en Chile, las que tienen residencia definitiva y que han reunificado, son libres de cambiar de domicilio, son libres de cambiar de trabajo”, explicó.

En esa línea, sostuvo que “hay que también tener una mirada más realista respecto de las familias haitianas de Chile”, argumentando que se trata de hogares que enfrentan dinámicas similares a las de cualquier otra familia residente en el país y que, de existir la desaparición de un menor, serían las primeras interesadas en denunciarlo.