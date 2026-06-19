Codelco aclara que no hay propuesta para venta de participación en El Abra y Quebrada Blanca

Codelco aclaró este viernes que la información respecto a una supuesta propuesta para la venta de su participación en las mineras El Abra y Quebrada Blanca “no se ajusta a la realidad”.

La precisión llega tras la publicación de Diario Financiero que da cuenta que el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, estaría analizando la posibilidad de la venta de activos para hacer frente a una deuda de US$25.000 millones que arrastra la minera estatal.

Mediante un comunicado, Codelco aseguró que dicha información “no se ajusta a la realidad”.

“Queremos precisar que ni el directorio de Codelco ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dichas participaciones”, afirmaron.

Asimismo, sostuvieron que “el foco del directorio y de la administración está puesto hoy en cuatro pilares estratégicos: seguridad; maximizar los excedentes para el Fisco lo que implica rentabilizar las operaciones buscando no aumentar la deuda; ordenar la casa con mano firme y transparencia; y fortalecer la sostenibilidad”.

De igual forma, señalaron que “en los próximos meses, la compañía llevará adelante el proceso de definición de su Plan Estratégico instancia en la que se evaluarán de manera integral distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro, incluyendo su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos y eventual venta de activos, alternativas de financiamiento y otras materias relevantes para el cumplimiento de sus objetivos de largo plazo”.

“Dicho proceso permitirá identificar y analizar las distintas alternativas que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera de la Corporación”, cerraron.