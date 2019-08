“Ellas no pueden seguir esperando”: regionalistas exigen al Gobierno devolver urgencia a ley sobre violencia contra la mujer

El proyecto de ley "sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia" fue ingresado con urgencia hace más de dos años por la ex presidenta Michelle Bachelet. Y a pesar de que en enero de este año fue aprobado y despachado al Senado, la iniciativa aún no ha visto luz verde en la Cámara Alta.

El retraso se debería a que durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera se retiró la urgencia del proyecto. De esta manera, la iniciativa que también busca "mejorar las respuesas institucionales para las víctimas de violencia intrafamiliar", todavía no es una realidad en Chile.

Por tal motivo, el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), emplazó al gobierno para que devuelva la urgencia al proyecto, "para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que hemos vivido dramáticamente en Calama con la muerte y femicidio de Gabriela Contreras”.

Al respecto, el parlamentario explicó que “el proyecto de ley es una iniciativa integral que permitirá abordar de mejor manera la violencia en todas sus formas ejercidas contra las mujeres, regulando mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.

“El Ejecutivo debe asignar la urgencia suma al proyecto, ya que, las mujeres de Chile no pueden seguir esperando. No podemos seguir llegando tarde a protegerlas de ser asesinadas por sus parejas y seguir escuchando una y otra vez, que pese a que las medidas cautelares y ordenes de alejamiento existían, estas no se cumplieron, nadie fiscalizó que así fuera, y se sigan produciendo estos desgraciados asesinatos”.

Finalmente, Velásquez recalcó que “esto no puede seguir ocurriendo, sobre todo si se puede legislar de buena y rápida manera. Hoy día esa responsabilidad está en el gobierno y es el presidente Piñera quien debe pronunciarse para que tenga suma urgencia, basta que así lo indique”, concluyó.