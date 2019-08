Victoria’s Secret sigue con los cambios y recluta a su primera modelo transgénero

Tras confirmar la cancelación de su tradicional desfile de modas Victoria’s Secret Fashion Show, la compañía sigue marcando la pauta con su nueva contratación: la primera modelo trans, Valentina Sampaio.

Como dijimos en Braga anteriormente, la primera mujer siempre es noticia. Y es que la brasileña es abiertamente transexual y fue a través de su cuenta personal de Instagram en donde compartió una fotografía de su primera sesión de fotos para la sub marca “Victoria’s Secret Pink”.

Lais Ribeiro, modelo de VS le dio la bienvenida a Sampaio por medio de Twitter en donde mencionó estar “muy feliz” por la llegada de Valentina al equipo.

Además, la actriz y activista trans Laverne Cox de la serie "Orange is the New Black", comentó la publicación de Sampaio en Instagram. “¡Finalmente!”, señaló.

Este es otro hito en la carrera de la modelo brasileña, quien el año 2017 fue la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de Vogue Paris, según indicó el medio The Hollywood Reporter.

Tal como señala el medio La Tercera, la incorporación de Sampaio ocurrió poco tiempo después de que un ejecutivo de la marca tuviera palabras discriminatorias frente a las personas transgénero.

Consultado por la razón de no incluir modelos transgénero o modelos de “talla grande” en el desfile anual de la marca, Ed Razek, director de marketing de la compañía, dijo: “No, no creo que debamos hacerlo. Porque el programa es una fantasía, es un entretenimiento especial de 42 minutos. Eso es lo que es”.