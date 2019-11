Lorena Fica ganó por quinta vez el Campeonato Nacional de Surf en Arica

La campeona nacional de surf, Lorena Fica, logró obtener este premio por quinta vez. Posición que planea mantener y defender en el próximo mundial femenino de surf que se llevará a cabo en Pichilemu.

Coronando un año redondo, la surfista se consagró como la campeona nacional de la disciplina por quinta vez en su carrera. A falta de una fecha para que finalice el certamen chileno, la integrante del Team Rip Curl logró el título tras ganar la fecha 5 del circuito disputada en la “Playa Las Machas” de Arica.

“Estoy muy feliz, sobre todo porque gané en mi ciudad. Esto me llena de orgullo y me deja con muchas ganas de seguir compitiendo el próximo año en Chile para así entregar mi experiencia a las nuevas generaciones. Sería muy egoísta si no continuará en el circuito”, dijo la actual número uno del surf nacional y dos del ranking sudamericano de la World Surf League.

La ariqueña de 24 años obtuvo esta posición en los años 2014, 2015, 2016 y 2018, ante esto señaló que, “todo es fruto de la constancia y perseverancia. He trabajado bastante para llegar a dónde estoy y creo que en los últimos dos años el cambio mental que he tenido ha sido fundamental para ir mejorando día a día mi nivel”.

Ahora la surfista se está concentrando en su próximo desafío que va a disputar en Pichilemu, señalando que se preparó con todo para “ganar el mundial femenino en Pichilemu. Es un torneo espectacular, que reúne a las mejores surfistas del continente y tiene una de las mejores olas del circuito”.