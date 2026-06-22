El oscuro negocio de las agencias de viaje en la reunificación familiar de niños haitianos

La revelación de un preinforme de la Contraloría sobre el Servicio Nacional de Migraciones, que detectó una serie de irregularidades en la implementación de los procesos de reunificación familiar de niños haitianos, generó una fuerte reacción política y mediática ante la posibilidad de que existieran delitos de tráfico de personas, pese a que no existe evidencia que lo sustente.

La caja de resonancia sobre el documento de fiscalización ha sido amplificada por parlamentarios, autoridades y periodistas en una cruzada que ha tenido de todo: insinuación de tráfico de menores, explotación sexual y hasta redes de tráfico de órganos. Todo esto, por cierto, sin una investigación judicial que respalde estos hechos.

La situación, por suerte, ha ido decantando. Lentamente han comenzado a aparecer voces disidentes, han empezado a aparecer los niños “extraviados” y hay datos que parecen contradecir la tesis “oficial”. Pero más allá de que el tema se esté desinflando –o adquiriendo otro cariz– hay una realidad que efectivamente ha afectado a la población haitiana en sus procesos de reunificación familiar.

Hasta ahora se sabe que existen denuncias respecto a agencias de viajes que han trasladado a menores haitianos sin documentación, como una presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) en el año 2023, pero poco se sabe del lucrativo negocio que hay detrás de un proceso tan sensible como el reencuentro de padres con sus hijos.

La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a un registro detallado, vía ley de transparencia, sobre las denuncias que han llegado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) respecto a casos diametralmente opuestos a los que se han ventilado públicamente: el pago de ciudadanos haitianos a agencias de viaje que no han cumplido con entregar a los niños a sus familiares en nuestro país.

Los detalles son demoledores: 35 agencias denunciadas, 166 reclamos en menos de 3 años y relatos de víctimas que dan cuenta de una serie de abusos por parte de las compañías. Cambios reiterados de vuelos, cobros adicionales, falta de devolución de dinero, niños abandonados en otros países, vuelos inexistentes y agencias que dejaron de responder a los consumidores. Lo peor de todo: niños que no pudieron reencontrarse con sus padres, obligados a permanecer en un país con una grave crisis humanitaria y de seguridad.

Primeras denuncias

La alerta en el Sernac se levantó cuando los funcionarios de atención al cliente, detectaron un incremento sostenido en los reclamos realizados por ciudadanos haitianos en contra de diversas agencias de viajes. Desde entonces, varios empleados comenzaron a reportar a sus jefaturas el particular aumento de denuncias durante el año 2025.

“Llegaban personas con tickets como de kermese escolar, donde se registran vales por completos. Y eso eran los pasajes y anotaban hasta el asiento. Ese era el nivel de informalidad” recuerda Patricio Hidalgo, director regional metropolitano del organismo.

Mucho antes de que el informe provisional de Contraloría revelara los problemas asociados al proyecto de reunificación familiar –como viajes sin supervisión y problemas en la documentación proveniente de Haití–, diversas investigaciones judiciales apuntaban a sobreprecio de pasajes y presentación de documentación irregular por parte de las agencias de viajes.

El propio Sernac ha entablado al menos cinco denuncias en contra de ellas: dos han cerrado con sentencia condenatoria y tres se mantienen aún en proceso.

El aumento exponencial de las denuncias al organismo, sin embargo, se debió a un factor detonante: la promulgación de la nueva Ley de Migración y Extranjería en Chile. El nuevo cuerpo legal, promulgado en abril de 2021, consagró como derecho el principio de reunificación familiar. Ese mismo año las estadísticas consolidaron un fenómeno inédito: el saldo migratorio de la población haitiana en Chile pasó a ser estrictamente negativo, ingresando menos personas de las que salieron del país. Desde entonces, quienes optaron por quedarse decidieron juntar dinero para traer a sus hijos al país.

Según un informe de gestión del Servicio Nacional de Migraciones “2022-2026”, el Estado chileno otorgó 19.141 visas de reunificación familiar destinadas específicamente a ciudadanos haitianos, entre los años 2022 y 2025. Esta inyección masiva de documentos generó un enorme volumen de clientes potenciales desprovistos de canales logísticos regulares para volar. O sea, abrió un nicho comercial inesperado para las agencias de viajes.

En marzo de 2025, se evidencia el primer brote masivo de reclamos por vuelos chárter de reunificación familiar alcanzando los 70 casos. Las denuncias finalmente fueron derivadas al Ministerio Público –en diciembre de 2025– con los antecedentes de 34 agencias de viajes involucradas.

En la mayoría de los casos, se repite el concepto de “hipervulnerabilidad”, una asimetría en las relaciones de consumo debido a una posición de desventaja en el ejercicio de los derechos de las personas, como no hablar el idioma español, involucrar a niños en las prestaciones y varios años de sacrificio y privaciones para conseguir el dinero para los viajes.

Agencias y testimonios

Entre los años 2024 y 2026, según datos obtenidos por transparencia, el Sernac recibió 166 reclamos de haitianos relacionados con incumplimientos de agencias de viajes, el 94% de ellos reportados en el ítem “turismo”.

El año 2024 fue el periodo en que se ingresaron más denuncias, con 80 casos, seguido del año 2025 con 70 reclamos. En lo que va de este año, el servicio ha recibido 15 denuncias.

De las agencias reportadas con algún tipo de infracción, hay cuatro que acaparan prácticamente el 50% de los reclamos: Espíritu de Equipo SpA con 31 casos, Family Travel con 28 casos, Viajes PAM con 8 casos, Confianza Agencia de Viajes SpA con 6 casos y Etienne Travel Agency con 6 casos. El Mostrador intentó comunicarse con estas agencias, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Pese a las cifras elevadas en estos últimos años, el volumen de reclamos ingresados se mantuvo en rangos bajos entre 2017 y 2021, sumando apenas 32 casos totales en cinco años. Pero la situación –como advertimos previamente– explotó a partir de 2022 y se transformó en una crisis evidente, entre 2024 y 2025, sumando 150 reclamos en ese periodo. Esto demuestra que el 59.7% del total de los abusos documentados por el Sernac se concentró en apenas dos años.

Este hallazgo demostraría que no se trata de negligencias comerciales aisladas, sino de un modelo de negocio que logró estafar a un grupo de personas en un momento de desesperación humanitaria. Al cerrarse las aerolíneas comerciales de línea regular entre Santiago y Puerto Príncipe, las agencias constituyeron corporaciones transnacionales –varias de ellas con nexos y estatutos vigentes en ambos países–, para captar un volumen masivo de clientes atrapados por la urgencia de trasladar a sus familiares.

Los abusos son elocuentes y forman parte de los reclamos formales presentados por los propios ciudadanos haitianos ante el Sernac y que habrían sido entregados a la Defensoría de la Niñez por el propio organismo.

Los relatos a los que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador dan cuenta de una serie de irregularidades que van desde el aplazamiento de viajes, solicitudes de devolución de dinero y denuncias por niños “varados” en República Dominicana. Los pagos realizados a las agencias fluctúan, desde $1.800.000 hasta $8.100.000.

En agosto del año pasado, por ejemplo, una persona reclamó que luego de pagar $2.450.000, el viaje desde Haití para el retorno de una hija ha sido postergado en al menos cuatro ocasiones, pese a existir en todas las oportunidades fechas preestablecidas.

Ese mismo mes, otro haitiano reclama haber comprado dos pasajes para el traslado de dos hijos, cancelando casi 4 millones de pesos y siendo el viaje postergado en cuatro ocasiones. Los argumentos esgrimidos por la empresa –según el denunciante– es que estarían procurando tener todos los documentos y que algunos pasajeros no han podido llegar al aeropuerto de Haití. “Necesito que mis hijos lleguen antes que venza la visa. Se programó un nuevo vuelo, con recargo monetario, que no tengo problemas en pagarlo, pero que me aseguren que mis hijos viajen”.

En abril del año pasado, otro haitiano reporta haber pagado casi 7 millones de pesos, “para que los 3 hijos de un amigo, menores de edad, viajaran a Chile con escala en República Dominicana. El pago lo realicé el 19/12/24, las personas debieron llegar a Chile el 23/12/24. Los pasajes al parecer son falsos y la empresa se niega a devolver el dinero”, señala el reclamo.

En otro caso, una persona asegura que le compró un pasaje a su esposa en junio de 2025 y que la fecha ha sido modificada en cinco ocasiones. “Primero, se cambió al 2 de julio, indicando que la salida sería desde Puerto Príncipe. Posteriormente, se realizaron cuatro cambios de fecha adicionales. La última fecha programada era el 13 de julio, pero al llegar al aeropuerto, se nos informó que dicho vuelo no existía. La visa de mi esposa vence el 10 de septiembre”, apunta el reclamo.

En marzo de 2025, señala otro reporte, un padre pagó $2.250.000 a la agencia Family Travel para traer a Chile a una menor de 13 años. Luego de varias reprogramaciones, el vuelo no se ha concretado en las fechas pactadas. “Se ha indicado una nueva fecha de salida para el 26 de abril, no obstante, persiste la desconfianza en la agencia. La menor se encuentra a la espera del viaje, existiendo preocupación por la posible expiración de su visado”.

En abril del año pasado, un denunciante apunta que tras haber pagado casi 3 millones de pesos, en un viaje que incluía un traslado a República Dominicana y luego Chile, la agencia solo cumplió una parte del trato dejando “varado” a su hijo en el país vecino a Haití. “Mi hijo quedó varado en República Dominicana debido a que nunca me entregaron los boletos de este viaje. Esta empresa se comprometió a devolver el dinero, cuestión que hasta la fecha no ha sucedido”.

En muchos casos se repite la misma tónica. Familias desesperadas por evitar que las visas solicitadas para el arribo de sus hijos o esposas expiren, tratando de cumplir con los plazos legales planteados por la normativa vigente.

Para expertos en migración, la adjudicación de estos documentos es una señal de que el compromiso filial realmente existe y que el informe de Contraloría ha sido usado políticamente.

Para Renaud Desir, abogado y exdiplomático haitiano, el tema de la trazabilidad no ha sido abordado con precisión, porque en las gestiones realizadas para obtener visas se usa firma electrónica avanzada y son regularizadas por notarías.

“Esta discusión, en el fondo, me parece sin fundamentos. No veo irregularidad, porque es el Estado el que otorga las visas. Están politizando el tema y eso es inmoral. Los niños están con sus padres. Pueden revisar las visas que están en trámite de permanencia definitiva y comprobarán esto que digo”, explica.

*Esta publicación fue realizada en base a entrevistas e información obtenida vía transparencia por los estudiantes Jean Martel, Josefina Sánchez y Pía Urzúa de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.