De la Espriella gana en Colombia y Reino Unido entra en crisis política

De la Espriella gana por estrecho margen la presidencial colombiana

El ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso por estrecho margen en la segunda vuelta presidencial de Colombia, con 12,9 millones de votos y el 49,66%, frente a Iván Cepeda, que obtuvo 12,7 millones y el 48,70%, según el preconteo con el 99,98% de las mesas informadas. La participación llegó a un récord de 63,59%, con más de 26,3 millones de votantes. Cepeda reconoció el resultado preliminar y dijo que fue la diferencia más estrecha registrada en una segunda vuelta. La confirmación oficial queda sujeta al escrutinio.

Irán y EE.UU. pactan ruta para acuerdo final en 60 días

Delegaciones de Irán y Estados Unidos acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que permita alcanzar un acuerdo final y poner fin al conflicto en un plazo de 60 días. Según Qatar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, las conversaciones técnicas seguirán durante la semana en Bürgenstock, Suiza. Los grupos de trabajo abordarán temas nucleares, sanciones y seguimiento de conflictos. También se estableció una línea de comunicación para evitar incidentes y garantizar el paso seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz.

Subsecretario apunta a Rancagua si se frena ampliación de Santiago 1

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, dijo que si la justicia paraliza la ampliación de Santiago 1, el plan B sería ampliar la cárcel concesionada de Rancagua. La discusión está en la Corte de Apelaciones, que debe resolver si mantiene la medida precautoria impulsada por el alcalde Mario Desbordes, opositor al proyecto. Silva sostuvo que insistirán en que se trata de una ampliación y advirtió que Santiago 1 y Santiago Sur superan ampliamente su capacidad, en un escenario donde la población penal pasó de cerca de 40 mil personas en 2022 a 65 mil actualmente.

Kast marca 39% de aprobación a 100 días de iniciado su gobierno

El gobierno de José Antonio Kast mantiene una aprobación de 39%, según la encuesta Criteria difundida este domingo, mientras la desaprobación baja un punto y llega al 52%. A 100 días de iniciado el mandato, predomina una evaluación crítica: un 49% cree que ha sido peor de lo esperado y un 14% que ha sido mejor. El sondeo también muestra que la esperanza frente a 2026 cayó de 53% a 39%, mientras subieron emociones negativas como miedo, tristeza e ira. Sobre la Ley de Reconstrucción, un 40% cree que tendrá efectos positivos y un 34% negativos.

Acusación contra Grau entra en semana clave en la Cámara

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau tendrá una semana decisiva en la Cámara. Este lunes, desde las 10:00, la comisión revisora realizará su última sesión, recibirá a invitados y votará una postura sobre el libelo. El martes será el turno de la Sala, que definirá si la acusación avanza o no al Senado. El escenario sigue abierto: Diego Schalper y otros diputados de RN anunciaron rechazo, mientras bancadas como el Partido Liberal, el PDG y la DC aún evalúan su decisión. La UDI confirmó apoyo, y el PS, el PPD y el Frente Amplio llamaron a rechazarla.

Aprueban cable submarino de Google entre Chile y Australia

La Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprobó por unanimidad el Sistema de Cables de Fibra Óptica Humboldt, impulsado por Google y la empresa pública Desarrollo País. La iniciativa busca convertir a Chile en un puente digital entre América Latina y Asia, con base en Santo Domingo, provincia de San Antonio. Contempla más de 21 mil kilómetros de infraestructura submarina: un cable de 14.800 kilómetros hacia Sídney y otro de 6.500 hacia Ciudad de Panamá. La inversión estimada es de 11,5 millones de dólares, con 99% de Google. La instalación sería a fines de 2026 y operaría en 2028.

Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico

Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como primer ministro británico y líder del Partido Laborista, en medio de una rebelión interna y presión sobre su conducción. Seguirá en el cargo hasta que el partido elija a un nuevo líder, probablemente en septiembre, aunque si hay una sola candidatura el relevo podría ocurrir en julio. La decisión llega casi dos años después de su victoria electoral de 2024 y abre paso al séptimo primer ministro británico en una década. Andy Burnham aparece como favorito tras ganar un escaño en Makerfield frente a Reform UK.