Donna Strickland, premio Nobel de Física sobre las mujeres en la ciencia: “Sé que muchas tienen problemas, pero yo simplemente nunca tuve problemas en lo absoluto”

La científica e investigadora canadiense, doctora en Óptica de la Universidad de Rochester, es la tercera mujer en la historia en ganar el premio Nobel de Física, luego de hallar una forma segura de amplificar el poder del láser, tras crear pulsaciones de láser ultra cortas e intensas sin destruir el material amplificado, esta técnica es conocida como “Chirped Pulse Amplification”, y hoy es empleada en el uso de cirugías oculares. Esta investigación la desarrolló junto al francés Gerard Mourou, con quien compartió el reconocimiento el 2018.

Strickland en marco del Congreso Futuro, del cual ella fue una de las invitadas estelares, conversó con El Mostrador acerca de cómo ha sido su carrera en la ciencia y qué se viene en su carrera después de haber recibido este gran reconocimiento por su trabajo. Desde que se entrega este galardón hasta el 2018 solo tres mujeres han recibido el Nobel de Física, la primera fue Marie Curie en 1903 y después Maria Goeppert Mayer en 1963.

¿Cómo es el camino en la ciencia para las mujeres? Y ¿cómo ha sido para usted?

-Tengo problemas respondiendo esta pregunta, porque sé que muchas mujeres tienen problemas, pero yo simplemente nunca tuve problemas en lo absoluto. Yo noté que era una de las únicas mujeres que estaban allí, pero siempre sentí que era una más de los chicos o la especial, nunca tuve un problema.

¿Nunca ha tenido un problema?

-No lo suficiente para mí como para notarlo. Soy alguien que sabe realmente lo que quiere y voy por ello, entonces…

Cuando usted ganó el Nobel de Física habían pasado 55 años desde que la última mujer lo hizo, ¿cree que pasarán nuevamente 50 años para que una mujer pase a historia como usted lo hizo?

-No, no lo creo. Creo que las cosas han cambiado bastante, sin embargo, quiero decir y señalar que Marie Curie ganó porque un grupo de hombres la impulsaron para que ganara y entonces siempre son las personas en el poder las que tienen que ayudar a cambiar la sociedad. En mi época yo nunca tuve una profesora mujer, ya sea como estudiante o graduada, y ahora hay un 20% de mujeres, así que estamos casi a la mitad de eso y las cosas siguen cambiando, así que no pienso que tengamos que esperar tanto.

¿Cómo ve el futuro de las mujeres en la ciencia?

Bueno si miras en biología las mujeres ahora están superando a los hombres de pregrado, así que creo que está cambiando bastante.

La pregunta es por qué en las ciencias físicas no son tan atractivas para las mujeres… no lo sé, pero de todas maneras es la más pequeña de todas las ciencias, así que es una raza rara quien quiera hacer física. Así que creo que si la sociedad entiende la importancia de esto, cada vez más mujeres van a querer hacerlo un poco más y van a presionar un poco más. No necesariamente es algo fácil, pero si es algo que quieres hacer, creo que lo harás.

¿Qué significan para usted sus antecesoras Marie Curie y Maria Goeppert-Mayer?

-Bueno ciertamente supongo que sé más de Marie Goeppert Mayer de alguna manera porque es quien empezó la física de múltiples fotones y yo terminé haciendo mi PhD en fotones multi físicos, aunque fue en Alemania y era difícil de leer, leí su paper, no reestudie la ciencia de Marie Curie. Por otro lado creo que Marie Curie va a ser la más famosa porque es la primera mujer y ella siempre va a estar por delante, el resto de nosotras vamos a desaparecer, pero ella siempre se quedara.

¿Alguna vez pensó que su investigación del desarrollo del láser iba a beneficiar a tantas personas que se realizan cirugías oftalmológicas?

-No, estábamos intentando hacer física pura, estábamos intentando estudiar la interacción de la luz y los átomos, cuando la intensidad llega muy alto. En ese tiempo pensamos que estaría todo hecho hasta ahí. Terminó llegando a tantos laboratorios y donde ocurren las cirugías oculares. Es difícil visionar ir más adelante donde todo puede pasar, porque aunque obtenga el premio Nobel por esta única cosa, fue construida mucha tecnología antes y por supuesto la tecnología sigue cambiando y con toda la gente que venga después no va a ser algo tan grande como lo es ahora.

¿En qué está trabajando ahora? ¿qué viene para usted?

-Mayormente estoy viajando y dando charlas ahora, pero en esas raras ocasiones en las que estoy en casa seguimos trabajando en el laboratorio intentando hacer que el láser funcione en diferentes longitudes de onda o de colores. También estamos tratando de hacer que los pulsos sean más cortos de lo que tenemos y lo suficientemente intensos como para que podamos estudiar ópticas no lineales en escalas de tiempo cada vez más cortas. Yo sigo haciendo ciencia pura, por el bien de hacer ciencia pura.

¿Tiene algún mensaje para las niñas pequeñas que quieran dedicarse a la ciencia?

-No tengo ningún mensaje diferente para las niñas como para los niños, creo que si realmente amas la ciencia y lo sientes desde adentro, no dejes que nadie diga algo diferente, sigue lo que quieres.