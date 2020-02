El estremecedor audio donde Amber Heard admite haber ejercido violencia doméstica contra Johnny Depp

En un inesperado vuelco, un audio filtrado de una terapia de pareja entre la actriz Amber Heard y a Johnny Depp durante 2015 dejó al descubierto este fin de semana que, en realidad, había sido ella quien había ejercido violencia física en la relación, llegando incluso a cortarle el dedo al actor.

La pareja estuvo casada cerca de un año hasta que se separaron en mayo de 2016. Heard denunció a Depp y declaró que él le pegaba combos, le tiraba el pelo y la asfixiaba, además, como medio de prueba publicó diversas fotos de ella con moretones alegando que Depp los había propiciado, ya que según narró, este se convertía en un “monstruo” cuando tomaba alcohol y drogas.

En aquella época, Depp la contrademandó y sus abogados indicaron que, “el señor Depp nunca abusó de la señorita Heard, sus alegatos contra él son falsos, son parte de un engaño elaborado para generar publicidad positiva en la imagen y la carrera de la señorita Heard”. Sin embargo, pocos creyeron esto y el actor, quien fue defendido por sus dos exesposas, perdió incluso el papel de Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

Ahora, Amber Heard admitió haber golpeado a su exmarido y arrojarle ollas, sartenes y jarrones en una explosiva confesión de audio, revelada por DailyMail. En el audio, la actriz de Aquaman, habla sobre sus violentos arranques en una serie de conversaciones grabadas de más de una hora, estas conversaciones corresponden a una terapia de pareja a la cual asistieron en 2015 mientras intentaban solucionar sus problemas matrimoniales para evitar el divorcio.

A continuación, un extracto subtitulado por el medio:

La conversación de 2015

En el audio, la pareja hablaba sobre un episodio en donde Heard le incriminaba al actor haberla dejado sola tras una pelea, la conversación es estremecedora:

“Me fui anoche. Honestamente, te lo juro porque simplemente no podía con la idea de más fisicalidad, más abuso físico el uno del otro, porque si lo hubiéramos continuado, se habría vuelto jodidamente malo. Y cariño, te lo dije una vez. Tengo miedo a morir, somos una escena del crimen de mierda ahora mismo”, dijo el actor mientras le suplicaba que tenía que parar los ataques físicos en su contra porque no quería divorciarse, ya que la amaba.

Amber respondió “No te di un puñetazo, te golpeé. Lo siento por golpearte así, pero no te pegué un puñetazo, no te noqueé. Te golpeé. No fue cuál fue el real movimiento de mi mano, pero estás bien, no te herí, no te pegué un puñetazo”.

Depp interviene para protestar: "No me digas cómo se siente ser golpeado".

Heard responde sarcásticamente: 'Lo sé, has estado en muchas peleas, has estado por mucho tiempo. Sé que sé. Si.'

JD: “Si las cosas se ponen físicas, tenemos que separarnos. Tenemos que estar separados el uno del otro. Ya sea por una maldita hora o 10 horas o por día. Debemos, no puede haber violencia física entre nosotros (…) Todo lo que digo es que debemos tomar el tiempo que necesitemos. Necesitas, necesito, dejar que las cosas se calmen por un minuto”.

AH: “No puedo prometer que todo será perfecto. No puedo prometerte que no volveré a hacerte daño físico. Dios, a veces me enojo tanto que me pierdo. Puedo prometerte que haré todo lo posible para cambiar”.

Ante la filtración, los abogados de Amber Heard aseguraron que esto era un lavado de imagen sin fundamento por parte del actor. “Son cada vez más claros los intentos desesperados de Depp y sus asesores por revivir su carrera iniciando un litigio sin fundamento contra tantas personas que una vez estuvieron cerca de él”, expresaron.