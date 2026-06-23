Lluvias e incendios: una combinación explosiva

¡Hola! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Juego Limpio!

Esta semana recorremos distintos rincones de Chile para entender cómo la crisis climática, la conservación de la biodiversidad y la gestión ambiental están transformando nuestro presente. Desde las costas donde una especie emblemática enfrenta amenazas inesperadas, hasta los ecosistemas que podrían verse nuevamente afectados por las lluvias tras los incendios del verano, pasando por los desafíos urbanos de una ciudad que genera millones de toneladas de residuos cada año.

El chungungo y su enemigo más inesperado. Un estudio de 22 años revela que los perros sueltos son hoy la principal causa de muerte de esta nutria marina amenazada, un hallazgo que obliga a repensar cómo protegemos la biodiversidad costera.

Después del fuego, llega otro riesgo. Especialistas advierten que las lluvias de este invierno podrían desencadenar aluviones y derrumbes en zonas afectadas por los incendios de Tomé y San Carlos de Apoquindo.

La basura orgánica se transforma en un desafío metropolitano. El 58% de los residuos de la Región Metropolitana corresponde a materia orgánica y se necesitarían unas 40 plantas de tratamiento para procesarla. Dieciséis municipios ya comenzaron a coordinarse para enfrentar el problema.

Una chilena en el mayor diagnóstico del océano mundial. La bióloga marina Pilar Muñoz participó en la evaluación más completa realizada por Naciones Unidas sobre la salud de los océanos, llevando la mirada de las costas chilenas a una discusión global.

Y en nuestra sección Futuro Verde en Marcha, les contamos cómo una mariposa chilena sorprendió a los científicos al demostrar una migración continental de 15 mil kilómetros; celebramos el reconocimiento internacional a los programas de conservación de la Ranita de Darwin y los Flamencos Altoandinos; y revisamos el histórico primer registro en Chile de la Monjita blanca, una especie que hasta ahora nunca había sido observada oficialmente en el país.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad seguirá creciendo cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

1

Intensa actividad humana amenaza al chungungo

Durante años, las amenazas que enfrentan los mamíferos marinos se han asociado principalmente a la contaminación oceánica, la pesca industrial o el cambio climático.

El chungungo (Lontra felina), esa nutria marina que solemos ver cuando tenemos suerte en las costas de Chile, es una de las especies más amenazadas de las costas del Pacífico. ¿La razón? tiene un enemigo más que cotidiano para nosotros: los perros.

Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Marine Science y liderado por Frederick Toro, de la Universidad Santo Tomás, concluyó que los ataques de perros sueltos constituyen la principal causa de muerte del chungungo, superando incluso a la captura incidental en pesquerías.

¿Cómo se hizo? El trabajo analizó 22 años de registros de mortalidad, entre 2003 y 2024, recopilando información de organismos públicos, organizaciones de conservación, investigadores, pescadores y comunidades costeras.

Los científicos documentaron 173 eventos de mortalidad que involucraron a 181 individuos, construyendo una de las bases de datos más completas disponibles para esta especie.

Los resultados muestran que los ataques de perros representaron el 31,9% de los casos, seguidos por la captura incidental en artes de pesca (21,7%) y traumatismos de origen no determinado (18,8%). A ello se suman casos asociados a contaminación por hidrocarburos, ahogamiento en sistemas de enfriamiento de termoeléctricas, caza y enfermedades infecciosas.

El chungungo es la segunda especie de nutria exclusivamente marina del planeta y una de las más pequeñas del mundo. Habita una estrecha franja rocosa que se extiende desde Perú hasta el extremo sur de Chile, donde cumple un rol ecológico clave como depredador de la zona intermareal.

El chungungo se encuentra catalogado como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la fragmentación de su hábitat, el desarrollo urbano costero, la interacción con actividades pesqueras y otras presiones humanas crecientes.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que las muertes no ocurren al azar. Los investigadores identificaron tres zonas críticas o hotspots de mortalidad en Caldera, Punta de Choros y el eje Papudo-Maitencillo.

Todos estos sectores comparten un rasgo común: una intensa actividad humana. Turismo, expansión urbana, pesca artesanal y presencia de perros sin supervisión aparecen como factores recurrentes en áreas donde se concentran los eventos de mortalidad. La investigación detectó además una agrupación estadísticamente significativa de los casos, lo que sugiere que existen territorios donde el riesgo para la especie es persistentemente más alto que en otros lugares de la costa chilena.

La Región de Valparaíso emerge como una de las principales zonas de preocupación. Allí se registró el 47,4% de todos los eventos documentados y el 68,2% de las muertes atribuidas a ataques de perros.

Más allá de las cifras, el estudio aporta una conclusión de fondo: la conservación del chungungo no puede abordarse exclusivamente desde el océano. Las amenazas que hoy afectan a esta especie nacen tanto en tierra como en mar, obligando a integrar políticas de conservación marina con medidas de gestión urbana, tenencia responsable de mascotas, control de perros vagos, educación ambiental y ordenamiento costero.

2

Tras los incendios emerge riesgo de aluviones y derrumbes este invierno

Mientras las comunidades de Tomé y de la precordillera de Santiago continúan recuperándose de los devastadores incendios forestales del verano, el peligro está lejos de haber terminado. Con la llegada de las lluvias invernales, las zonas afectadas por el fuego enfrentan ahora una segunda amenaza: aluviones, remociones en masa, erosión severa e inundaciones que podrían impactar nuevamente a poblaciones e infraestructura ya dañadas.

La alerta surge desde un grupo de académicos de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes sostienen que los incendios ocurridos este año en Tomé, en la Región del Biobío, y en San Carlos de Apoquindo, en la Región Metropolitana, dejaron condiciones particularmente favorables para que se produzcan procesos erosivos y deslizamientos durante los próximos meses.

Según explican, la pérdida de cobertura vegetal elimina una de las principales barreras naturales que estabilizan los suelos y regulan el escurrimiento de las aguas lluvia.

En el caso de Tomé, el fuego afectó amplias superficies de bosques, plantaciones y zonas de interfaz urbano-rural. El resultado fueron laderas expuestas y cuencas vulnerables. En San Carlos de Apoquindo, en tanto, el incendio arrasó con gran parte de los matorrales y bosques esclerófilos que protegían una cuenca precordillerana de más de mil hectáreas.

Para los expertos que enviaron un documento *colaborativo a El Mostrador, explicaron que la combinación entre pendientes pronunciadas, suelos alterados por el fuego y ausencia de vegetación aumenta significativamente el riesgo de arrastre de sedimentos y flujos de barro.

La inquietud de los especialistas aumenta porque este invierno podría traer más lluvias que las registradas en los últimos años. Diversos pronósticos climáticos apuntan a condiciones favorables a un fenómeno de El Niño de gran intensidad. Aunque todavía es imposible saber con exactitud cuán fuertes serán los sistemas frontales, los expertos coinciden en que las lluvias sobre terrenos recientemente quemados representan una combinación especialmente riesgosa.

La evidencia internacional muestra que los incendios forestales no terminan cuando se apagan las llamas. En numerosos casos, las consecuencias más graves han aparecido meses después, cuando las primeras lluvias intensas remueven tierra, cenizas y vegetación quemada acumulada en las laderas.

Frente a este escenario, los investigadores sostienen que la reconstrucción no puede centrarse únicamente en recuperar viviendas, caminos o ecosistemas dañados. También es necesario prepararse para los riesgos que podrían venir con el invierno. Para ello, recomiendan reforzar el monitoreo de las zonas afectadas, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mantener informadas a las comunidades sobre estas amenazas.

*El documento fue elaborado por los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile: Marcelo Miranda, Rosanna Ginocchio, Paulina Fernández, Tania Villaseñor, Cristián Bonacic, Sonia Reyes y Daniel Soto.

3

El desafío de Santiago: basura orgánica exige 40 plantas de tratamiento

Piensen en esta imagen. Si toda la basura orgánica que genera la Región Metropolitana en un año se cargara en camiones de gran tonelaje, la fila podría extenderse por cientos de kilómetros.

Ahora esa larga fila de camiones suman casi tres millones de toneladas de residuos que se producen anualmente en la región. Hay de todo: escombros, textiles, metales, plásticos, pero su gran mayoría, equivalente a un 58% corresponde a materia orgánica.

Según cálculos realizados por los municipios de la Región Metropolitana, para procesar dicho volumen y cumplir con las exigencias ambientales vigentes, sería necesario contar con cerca de 40 plantas de compostaje de escala industrial. Frente a este escenario, 16 municipalidades decidieron coordinar esfuerzos y conformaron una mesa técnica durante el encuentro metropolitano “Tierra Común”, impulsado por Local Compost y la Municipalidad de Las Condes.

La instancia reunió a autoridades y equipos técnicos de Vitacura, La Reina, Providencia, Colina, Las Condes, Huechuraba, Ñuñoa, Renca, Santo Domingo, San José de Maipo, Conchalí, Estación Central, La Cisterna, El Monte, Calera de Tango y Puente Alto.

El objetivo común: acelerar la transición hacia una economía circular y enfrentar las bajas tasas de reciclaje que mantienen a Chile por debajo de los estándares internacionales en materia de valorización de residuos. La apuesta es avanzar mediante acciones coordinadas que permitan escalar soluciones ya probadas a nivel local.

Los resultados obtenidos por algunas comunas muestran que el desafío no es solo una aspiración futura. En Las Condes, por ejemplo, el programa de recolección y valorización de residuos orgánicos logró recuperar más de 2.000 toneladas durante el último año, beneficiando a 18.000 hogares y generando una reducción de emisiones equivalente a la captura de carbono de 6.000 árboles.

Gianni Sichel, CEO de Local Compost, explica que replicar estos modelos en otros territorios no requiere una expansión masiva de recursos, sino una gestión más eficiente. “Avanzar en esto no significa tener más camiones en la calle; significa reorientar los recursos públicos en una gestión más integral y más eficiente”, señaló.

Sin embargo, los participantes coincidieron en que el éxito de esta transformación depende tanto de la coordinación institucional como de un cambio cultural profundo.

A ello se suma la necesidad de reglas claras para implementar programas sostenibles en el tiempo, especialmente ante las exigencias de la Ley REP.

Como resultado de la cumbre, “Tierra Común” quedó constituida como una red permanente de coordinación intercomunal. Más que una respuesta al problema de la basura, la iniciativa busca instalar una nueva mirada: entender los residuos no como el final de una cadena, sino como el punto de partida para devolver valor, vida y sostenibilidad a las ciudades.

4

La científica chilena detrás del mayor diagnóstico del océano mundial

Cada vez que sube y baja la marea en las costas de Chile queda al descubierto un mundo riquísimo del que apenas nos damos cuenta. Se trata de la zona intermareal, donde entre rocas, algas y pequeñas pozas de agua, se desarrolla una intensa vida que resulta clave para la salud del planeta.

Ese ecosistema fue precisamente el foco del trabajo de la bióloga marina Pilar Muñoz, académica de la Universidad de Valparaíso, quien participó como coautora de la Tercera Evaluación Mundial del Océano de Naciones Unidas (World Ocean Assessment III), el informe científico más completo elaborado hasta ahora sobre el estado de los océanos del mundo.

El documento presentado reúne el trabajo de más de seiscientos especialistas de decenas de países y busca entregar evidencia científica para orientar decisiones sobre conservación y desarrollo sostenible.

La contribución de la investigadora chilena estuvo centrada precisamente en la zona intermareal. Un territorio que, aunque muchas veces parece una simple franja costera, cumple funciones esenciales para la biodiversidad y las comunidades humanas.

Pilar Muñoz explica que el informe reafirma que el océano sigue siendo fundamental para la vida en la Tierra porque regula el clima, provee alimentos, genera energía, sostiene la biodiversidad y forma parte de la identidad cultural de millones de personas.

Sin embargo, la evaluación también advierte que estos ecosistemas enfrentan presiones crecientes derivadas de la actividad humana, como el cambio climático, la contaminación, la pérdida de hábitats, la acidificación de las aguas, la disminución de oxígeno y el aumento de fenómenos extremos. En la zona intermareal, estos impactos amenazan espacios clave para la protección costera, el almacenamiento de carbono y el sustento de numerosas comunidades locales.

Pese al complejo diagnóstico, el informe también entrega señales de esperanza. La restauración de ecosistemas, las soluciones basadas en la naturaleza, la gestión comunitaria y la cooperación científica aparecen como caminos posibles para enfrentar los desafíos del océano.

Para Pilar Muñoz, participar en esta evaluación global tuvo un significado especial. “Me reafirma que la zona intermareal no es solo un borde del océano, sino un espacio vivo, vulnerable y fundamental para enfrentar la crisis climática y reconectar a las personas con el mar”, afirmó.

Su presencia en esta histórica publicación no solo refleja el aporte de la ciencia chilena al conocimiento mundial, sino también la relevancia que tienen nuestras costas en la comprensión y protección de los océanos.

5

Futuro verde en marcha

En Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

La mariposa chilena que conecta Sudamérica de extremo a extremo

Durante años, los científicos sospecharon que la mariposa de la tarde (Vanessa carye) realizaba migraciones de larga distancia, pero faltaban pruebas concluyentes. Ahora, una investigación liderada por especialistas chilenos confirmó que esta especie recorre hasta 15.000 kilómetros a lo largo de Sudamérica, conectando ecosistemas tan diversos como el desierto de Atacama, la cordillera de los Andes y los bosques australes.

El estudio reveló además que las poblaciones mantienen una notable similitud genética y física pese a estar separadas por miles de kilómetros, una evidencia de que existe un intenso intercambio entre ellas. El hallazgo posiciona a esta mariposa entre los grandes migradores del continente y además entrega nuevas claves para entender cómo algunas especies logran adaptarse y mantenerse conectadas frente a los desafíos del cambio climático.

Conservación chilena obtiene máximo reconocimiento por protección de la ranita de Darwin y los flamencos

Los proyectos de conservación de la Ranita de Darwin y de los Flamencos Altoandinos fueron distinguidos durante el 32° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), realizado en Colombia, al obtener la máxima certificación institucional de la organización.

El reconocimiento destacó el rigor científico, la sostenibilidad y el trabajo comunitario de ambas iniciativas lideradas por el Zoológico Nacional de Chile, Fundación MERI y diversos socios estratégicos. Mientras el programa de flamencos fue valorado por sus investigaciones mediante marcaje satelital en el norte del país, la iniciativa de la Ranita de Darwin fue reconocida por sus labores de monitoreo y protección en la Patagonia.

ALPZA también resaltó la integración de comunidades locales y el trabajo educativo desarrollado con escolares y pueblos originarios, consolidando a ambos proyectos como referentes latinoamericanos en conservación de especies amenazadas.

Monjita blanca: Una inesperada visita alarga la lista de aves de Chile

Lo que comenzó como una observación rutinaria en Ovalle terminó convirtiéndose en un hito para la ornitología chilena. El 4 de junio, el observador de aves Bryan Herrera Rojas detectó un ejemplar completamente blanco con contrastes negros en alas, cola, ojos y patas, una combinación que llamó de inmediato su atención. Tras revisar bibliografía especializada y comparar características morfológicas, concluyó que se trataba de una Monjita blanca (Xolmis irupero), una especie ampliamente distribuida en países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, pero que nunca antes había sido registrada oficialmente en Chile.

El hallazgo fue documentado en la plataforma de ciencia ciudadana eBird Chile y, luego de una revisión por parte del comité científico de la plataforma, fue validado el 11 de junio como el primer registro nacional de la especie. Más allá del descubrimiento, el caso destaca el creciente aporte de la ciencia ciudadana al conocimiento de la biodiversidad chilena, permitiendo detectar cambios en la distribución de las especies y registrar eventos excepcionales que enriquecen el inventario de aves del país.

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.