Funcionarios del Serviu Metropolitano acusan que Poduje los trata como “delincuentes políticos”

La disputa entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los funcionarios del Serviu Metropolitano escaló este martes luego de que la presidenta de la Asociación de Funcionarios del organismo, Ivonne Rozas, saliera al paso del oficio enviado por el ministro Iván Poduje, en el que se solicitaron explicaciones por incidentes ocurridos durante la conmemoración de los 50 años de la institución.

La dirigenta, que además integra la mesa directiva nacional de la ANEF, cuestionó duramente el contenido del documento y acusó que las imputaciones fueron realizadas sin una investigación previa.

“La verdad que el oficio del ministro, el cual lo hizo público a todos los medios, nos hace sentir como si fuéramos delincuentes políticos. Como que estábamos en tiempos políticos. Cosa que no es verdad”, afirmó Rozas en conversación con El Mostrador.

La controversia se originó luego de que trascendiera un oficio del titular del Minvu, revelado por radio Biobío, dirigido al director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, donde se aludía a abucheos contra autoridades presentes en la ceremonia, como la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, y el señor alcalde de la comuna de Cerrillos, Johnny Yáñez, y a discursos críticos hacia el gobierno y el ministerio.

Sin embargo, desde la organización de funcionarios aseguran que la actividad estuvo lejos de ese escenario. Según la versión entregada por Rozas, se trató de una ceremonia interna, orientada a reconocer a trabajadores históricos del servicio y a conmemorar medio siglo de existencia de la institución.

“Fue tan hermosa, fue una ceremonia muy bonita, emocionante. Se premió obviamente a los más antiguos, los que construyeron el Serviu Metropolitano hace 50 años. Entonces no estábamos para tonteras ni situaciones fuera de lo normal. Jamás lo hemos hecho durante 30 años”, sostuvo.

La dirigenta reconoció haber formulado críticas durante su intervención, aunque descartó cualquier llamado político o partidista. “Sí hice una crítica, al menos yo, en relación a que viví los años oscuros de la dictadura y que por eso era defensora de la democracia. Y que había que respetar al presidente que había, pero eso no significaba que teníamos que respetar a quienes le acompañaban, en este caso el ministro Poduje”, señaló.

En esa línea, aseguró que el secretario de Estado construyó una versión de los hechos sin consultar a los involucrados. “Lo que más me duele es que todo lo que dice no lo averiguó, no lo consultó. Nunca fue para saber qué había ocurrido. Le llegó una versión y manda un oficio aseverando algo que no hemos hecho y que no se ha hecho jamás”, afirmó.

Las diferencias de Rozas con Poduje van más allá del episodio puntual de la ceremonia. La dirigenta sostuvo que existe un problema de fondo en la relación del ministro con los trabajadores del Estado y aseguró que las acusaciones contenidas en el oficio son coherentes con una visión que, a su juicio, ha mantenido desde antes de asumir en el cargo. “Desde que lo veo en las redes constantemente, siempre es una denostación de los funcionarios públicos”, afirmó, agregando que existe una percepción extendida de desconfianza hacia quienes desempeñan labores en los distintos servicios del Estado.

Según Rozas, esa mirada se ha traducido en una relación compleja con las organizaciones de trabajadores. Asegura que el ministro no ha generado espacios efectivos de diálogo con las asociaciones gremiales y que, en el caso del Serviu Metropolitano, ni siquiera existió la disposición a conocer la versión de los funcionarios antes de formular acusaciones públicas. “Lo que más me duele es que todo lo que dice no lo averiguó, no lo consultó. Nunca fue para saber qué había ocurrido”, señaló la dirigenta, insistiendo en que el secretario de Estado actuó sobre la base de antecedentes parciales.

A juicio de la dirigenta, la controversia por los 50 años del Serviu no es un hecho aislado, sino la expresión de una tensión que se ha ido acumulando durante los primeros meses de gestión de Poduje. Por lo mismo, advirtió que el conflicto ya dejó de ser un problema exclusivamente gremial y podría transformarse en un asunto político que termine siendo abordado directamente por La Moneda.

Rozas también cuestionó que el ministro haya dado credibilidad a denuncias de terceros sin contrastarlas con la organización sindical ni con los asistentes al acto. “Parece que él escucha la primera voz y le importa un bledo si hay una segunda o tercera. No hace una investigación ni tampoco sabe ver si es real o no”, sostuvo.

La dirigente vinculó el episodio con una relación deteriorada entre el ministro y los trabajadores del sector, acusando una conducta reiterada de desconfianza hacia la función pública. “Desde que lo veo en las redes constantemente, siempre es una denostación de los funcionarios públicos”, afirmó, agregando que existe una sensación de maltrato que no se limita al Serviu Metropolitano, sino que también se percibe en otras reparticiones del país.

En privado, otros dirigentes vinculados al mundo de los funcionarios públicos reconocen a El Mostrador que el malestar con Poduje no nació con este episodio. Desde hace meses existe incomodidad por el estilo de conducción del ministro y por declaraciones que han sido interpretadas como críticas permanentes hacia el aparato estatal y sus trabajadores.

Entre representantes gremiales existe la percepción de que la actual administración del Minvu privilegia una lógica de control y cuestionamiento sobre el trabajo de los servicios, especialmente en áreas vinculadas a la ejecución de proyectos habitacionales y reconstrucción. Aunque evitan hacerlo públicamente, varios dirigentes admiten que el oficio por la ceremonia de los 50 años del Serviu terminó funcionando como un catalizador de tensiones que ya venían acumulándose.

Asociación rechaza dichos de Poduje

En paralelo, la Asociación de Funcionarios difundió una declaración pública en la que rechazó “categóricamente” la versión contenida en el oficio y aseguró que los hechos descritos “distan enormemente de la actividad solemne que presenciamos todos y todas”. Además, acusó que la situación expone injustamente a la institución y a sus trabajadores al escrutinio público.

“Lamentamos que una ceremonia que fue discreta y muy emotiva se tome para investigar, perseguir o inclusive denostar a nuestra Institución y que además nos pone gratuitamente frente al escarnio público y de la prensa. Queremos darles tranquilidad a todos y todas nuestros Funcionarios pues como Dirigentes y Dirigentas nos ampara la Ley 19.296, en que podemos hacer presente a la autoridad cualquier criterio relativo a las políticas sobre personal, carrera funcionaria y a las materias de interés general para la Asociación, lo que incluye la participación en actos solemnes de este tipo”, agrega el documento.

“Como Asociación siempre hemos estado dispuestos al diálogo, lo que consta en carta dirigida al Ministro con fecha 26 de mayo y de la cual aún no hemos tenido respuesta, tampoco hemos sido consultados sobre estos hechos. Como Organización cumpliremos fielmente el mandato de nuestras bases y lo acordado en asamblea y no descansaremos hasta aclarar completamente esta situación porque afecta gravemente la imagen Institucional y de nuestros Funcionarios”, cierran.

Conflicto podría escalar al Presidente Kast

La controversia podría ahora trasladarse directamente a La Moneda. Rozas aseguró que, junto a dirigentes nacionales de la ANEF, están evaluando recurrir al Presidente José Antonio Kast para exponer la situación y denunciar lo que consideran un deterioro en la relación entre el ministro y los trabajadores del sector público.

“Vamos a tener que llegar a la instancia del Presidente de la República”, afirmó la dirigenta, quien además recordó que recientemente sostuvo una reunión con el Mandatario en su calidad de vicepresidenta nacional de la ANEF. Según relató, en esa oportunidad Kast le consultó directamente por su relación con el titular de Vivienda.

Rozas sostuvo que en aquel encuentro le transmitió al Presidente que, a su juicio, el principal desafío del ministro es involucrarse más en el funcionamiento interno de la cartera y conocer de primera fuente la labor que realizan los funcionarios. “Yo consideraba que el ministro debiera meterse en los temas internos de cómo funciona el Ministerio de Vivienda, inclusive hablar con los funcionarios más antiguos para que contaran cómo es la verdadera función pública”, señaló.

La dirigenta afirmó que, hasta ahora, los intentos de diálogo con Poduje no han prosperado. Según indicó, la organización solicitó una reunión formal hace varias semanas y todavía no recibe respuesta. Por eso, considera que el oficio difundido esta semana representa un punto de inflexión en una relación que ya venía tensionada.

“Una cosa es lidiar con una autoridad que pueda tener dificultades para comprender cómo funciona un servicio, pero el maltrato y la forma tan tácita de hacer acusaciones que ni siquiera es capaz de preguntar o investigar, me parece que ya es demasiado”, sostuvo.

En la ANEF existe preocupación por lo que consideran una conducta reiterada hacia los funcionarios públicos. Rozas aseguró que el caso del Serviu Metropolitano no sería un hecho aislado y que el tema ya comenzó a ser analizado por dirigentes nacionales de la organización. “La verdad es que vamos a tener que decirle esto al Presidente de la República”, afirmó.

Ministro defiende el oficio

Consultado por El Mostrador, el ministro Iván Poduje defendió el oficio reservado al director regional del servicio, Roberto Acosta, en el que exigieron responsabilidades y disculpas por “incidentes” durante la conmemoración del 50° aniversario del organismo.

De acuerdo a su versión, “el oficio fue por el discurso de una funcionaria dirigenta. Fue un discurso político, lo que está prohibido por ley”.

“No pueden usar el Serviu para eso. Ademas le faltaron el respeto al alcalde de Cerrillos. Y le impidieron sacarse fotos con la gente”, cerró.