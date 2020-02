Salma Hayek elogia el himno feminista de Las Tesis: “Inspiran a las mujeres de todo el mundo a unirse contra la desigualdad”

“Estoy muy conmovida por el profundo acto de protesta y fortaleza iniciado por las increíbles mujeres de Chile, que inspiran a las mujeres de todo el mundo a unirse contra la desigualdad social con su himno feminista. Estoy con ustedes”.

Con estas palabras la actriz mexicana Salma Hayek, compartió en su cuenta de Instagram el video de The Guardian que narra la historia de la icónica intervención “Un violador en tu camino”, del colectivo chileno Las Tesis.

En el video compartido por la figura de Hollywood, quien tiene casi 14 millones de seguidores en Instagram, el medio londinense narra brevemente el contexto en el se dio la intervención original, la situación en Chile e hizo un recorrido por las principales capitales del mundo donde ha sido interpretado.

Y es que el himno feminista traspasó fronteras y ha sido realizado por grupos de mujeres en todo el mundo, incluso en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, París, Nueva York, Ciudad de México y Buenos Aires, por mencionar algunas.

Finalmente, Hayek puso el mismo comentario en inglés para sus seguidores que no hablan español. “I am very moved by the profound act of protest and strength initiated by the incredible women of Chile, who are inspiring women around the world to stand together against social inequality with their feminist anthem. I am with you”.