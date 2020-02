“Tiene sabor”: la nueva canción de Denise Rosenthal que derrumba los estereotipos y defiende el amor propio

Denise Rosenthal se ha transformado en una de las cantantes nacionales más influyentes del momento. Su talento la ha llevado a formar parte de la parrilla del Festival de Viña y del Lollapalooza, lugares donde cantará su nuevo sencillo “Tiene sabor”, el cual es un himno al amor propio.

“Hey, ya no te compares, quiérete entera, pierde el pudor, porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor”, canta en los primeros versos de su canción.

En un momento de la canción la artista rapea una parte de esta, confesando “sí, me aburrí, me casé de perseguir, de aparentar, de fingir, de buscar la perfección, de no proteger mi corazón. Si estoy más flaca, si estoy más gorda si tengo doble pera, qué importa. Hace falta ver algo real, natural que se nos distraiga la moral les presento mis estrías, mi celulitis, mis ojeras, mi diente de arroz, mis bigotes que en realidad son manchas por el sol, mi lengua geográfica”.

La cantante se caracteriza por escribir canciones que abordan temas referentes a la violencia contra la mujer y el empoderamiento femenino. Estas temáticas han sido abordadas en “Encadena”, “El amor no duele”, “Lucha en equilibrio”, “Ni un fruto”, y ahora también en “Tiene sabor”.

Denise lanzó esta canción a días de estar en el Festival de Viña del Mar, donde se presentará el viernes 28 de febrero. Además la cantante forma parte del line up del Lollapalooza 2020.

Escucha la canción completa aquí: