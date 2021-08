Copa Menstrual toma fuerza entre deportistas chilenas: “Antiguamente para poder jugar solo teníamos toallita higiénica y al correr con el roce se hacían heridas”

Distintos motivos han hecho que gran parte de las chilenas que realizan actividad física, ya sea por hobbies o de manera profesional, migren a formas más sustentables y revolucionarias para vivir sus menstruaciones, la copa menstrual como método de protección en los días “D” ha entre las deportistas tomado mucha fuerza.

Y, es que, en la actualidad, existen muchos deportes como el voleibol playa, handball, maratonistas, bailarinas, pole dance y más donde el uso más tradicional para el cuidado de menstruación se hace poco llevadero. Ya sea por el roce de las toallitas higiénicas que finalmente crean alergias íntimas, el miedo a que se salga el tampón o se vea el hilo, el tiempo de duración de protección o los calzones menstruales que son muy grandes para el el calzón o la calza que deben utilizar para dicho deporte.

Según explica, la matrona asesora de MiaLuna , Bárbara Garrido, “el transpirar -función propia y necesaria del cuerpo al realizar deporte- más la menstruación y el uso de la toallita higiénica al mismo tiempo aumentan la posibilidad de crear alergias, irritación y hongos vaginales por el continuo contacto con la humedad del flujo y el sudor”.

Por otro lado, “los tampones no sólo absorben el flujo menstrual, sino que el 65% de la humedad del cuerpo que las mujeres al realizan deporte lo expulsan de manera natural y hace que muchas veces el sacar este dispositivo después de hace deporte sea doloroso”, agrega la especialista.

Para la seleccionada de vóley playa a nivel nacional, Pilar Mardones, “la copa ha sido lo mejor que me ha pasado. Nosotros jugamos en la playa con arena y traje de baño. La copa no se siente no se mueve como una toallita y dura mucho más. Además, muchas veces nos pasa que vamos a jugar a playas que no tienen baños públicos y por lo que la duración de protección de la copa de 12 horas continuas es impagable”, comenta la deportista.

En tanto, la entrenadora de la selección nacional de handball, Pamela Flores, cuenta que “antiguamente para poder jugar solo teníamos toallita higiénica y al correr se hacía roce y heridas. El uso de la copa tanto para mí como para mis alumnas ha sido realmente un alivio en el sentido de sentirse cómoda y segura. Uno se pone la copa antes de salir a un partido y se olvida del tema” .

Cabe destacar que, en los últimos 10 años el uso de la copa menstrual ha crecido un 200%, cifra que se refleja aún más en las mujeres deportistas, siendo selecciones nacionales quienes hoy marcan tendencia en cuanto a su uso.

Existen diversas marcas y tallas, las copas menstruales son reutilizables y recolectan el flujo, no lo absorben, por lo cual mantiene la humedad y la flora bacteriana natural del cuerpo, sin secarse ni producir malos olores, además al ser pequeña, amigable con el cuerpo y fabricada de suave silicona hipoalergénica, disminuye el riesgo de sufrir shock tóxico, dermatitis y/o vulvovaginitis, siendo ideal para las mujeres que gustan del deporte al ser imperceptible al cuerpo con más de 12 horas continuas de protección.

“Entendemos como mujer deportista a una mujer que se mantiene activa, que practica cualquier tipo de deporte 3 o más veces a la semana, eso normalmente supone que sus paredes vaginales se mantienen más fuertes, y es por ello que para ellas recomendamos copas menstruales de una dureza media, con las que conseguirán una mejor adaptación, comenta la Product Manager de Mialuna, Constanza Valenzuela.