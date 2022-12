Marcia Otto, matrona y experta en salud sexual: ‘‘A pesar de que hay información, se siguen reforzando estereotipos en torno a la sexualidad’’

“-Desde los párvulos empieza la educación de degenerar a los niños

-Más que educar, es degeneramiento

-Degeneramiento, así es”.

Este tipo de opinión fue una de las tantas impresiones recolectadas por el canal de YouTube Frente Fracasados el 2016 cuando circuló por las calles el controversial bus de la libertad. Móvil de color naranjo que tenía el lema ‘‘A mis hijos los educo yo’’, para así rechazar la implementación de educación sexual integral y otras temáticas relacionadas.

Aunque las entrevistas del video viral fueron abordadas de manera cómica, los dichos de las personas demuestran cuánto puede ser el nivel de desinformación que existe respecto a la educación sexual, consentimiento, relaciones sexoafectivas, entre otras.

En conversación con El Mostrador Braga, la matrona y consejera en salud sexual y reproductiva, Marcia Otto, señala que uno de los más grandes desafíos respecto a educación sexual es poder democratizarla y que esta se entregue por igual a todos y todas.

‘‘Un desafío es un proyecto de ley desde la primera infancia, que si bien existe, todavía está todo en la nebulosa: cómo se implementa, cómo se hace. Los temas de educación sexual se están haciendo por entidades particulares en la mayoría de los lugares’’, destaca la profesional de la salud.

Para la experta en sexualidad y consentimiento, poner en foco estas temáticas es algo sumamente crucial, para el desarrollo afectivo de niños y niñas, así como en la prevención de abusos sexuales en adolescentes y adultos/as. ‘‘Desde la carencia de la educación sexual surgen muchas problemáticas’’, explica Otto.

Relaciones sexoafectivas adolescentes

Según el estudio (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, los y las jóvenes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 (el 68,2%) la consumen de forma frecuente. Este consumo se produce mayormente en la intimidad (93,9%) y se centra en contenidos gratuitos online (98,5%), basados de manera mayoritaria en la violencia.

Otro de los hallazgos señala que más de la mitad de los y las adolescentes que ven contenidos pornográficos se inspiran en ellos para sus propias experiencias y para un 30% estos vídeos son su única fuente de información sobre sexualidad.

Según destaca la matrona, estos datos demuestran la necesidad de implementar la educación sexual integral como una política pública transversal. Además, sostiene que el hecho de que la pornografía se transforme en la única fuente de información, saca a flote problemáticas en la forma en qué interactúan los jóvenes, por ejemplo, no respetar el consentimiento.

‘‘Es un problema que se está dando en el marco de las relaciones entre adolescentes, porque la verdad el consentimiento, que pareciera algo muy obvio, no es algo tan evidente muchas veces. No se tiene muy claro de qué se trata el consentimiento’’, opina la experta.

‘‘Ignorar el consentimiento es un tema, especialmente en los y las adolescentes, porque se dan por hecho cosas. La verdad es que eso, el dar por hecho, también incide en la responsabilidad sexo afectiva en las relaciones de las personas’’, agrega.

Ante tal situación, la profesional de salud comenta que es importante poder informarse sobre temáticas de sexualidad responsable y respetuosa, para generar experiencias libres de violencia. Esta información debe provenir de fuentes confiables y conocedoras del tema, ya que existen muchos contenidos que pretenden retratar la vida sexual y sus aspectos, pero finalmente solo perpetúan estereotipos.

‘‘A pesar de que hay un exceso de información y un acceso impresionante a todo tipo de videos, de material y de contenido digital, aun así se siguen reforzando estereotipos y mitos en torno a la sexualidad’’, señala la consejera en salud sexual.

Por qué educar desde la primera infancia

Una de las grandes polémicas que desde hace año envuelven la implementación de ESI desde la primera infancia, es el desconocimiento respecto a los contenidos que se abordan y enseñan a niños y niñas.

Por ejemplo, cuando durante la campaña por la propuesta de Nueva Constitución, el rechazo viralizó una ilustración que mostraba a una menor de edad poniendo crema a un objeto de apariencia fálica, y una madre alertada que le pregunta qué está haciendo. La infante responde que está realizando "la tarea".

Sin embargo, así cómo fue aclarado en esa ocasión, la matrona comenta que la educación sexual varía de acuerdo a la etapa en que se enseña. Ya que el mismo ser humano experimenta de distintas formas y diversos momentos su sexualidad.

‘‘La educación sexual comienza desde que los niños uno los gesta y de ahí en adelante, obviamente hay que ir dosificando la información en cuanto ellos y ellas lo requieran y en cuanto las etapas que van pasando’’, explica Marcia Otto.

Por ejemplo, la experta destaca que desde los primeros años es necesario enseñar sobre el consentimiento y la prevención del abuso sexual a menores.







‘‘Antiguamente, estaba muy masificado esto de ‘la tía te quiere dar un abrazo, aunque no quieras tienes que darle el abrazo’, la verdad es que eso es agredir el consentimiento de un niño, señala la profesional de salud, ‘‘entonces, parte de la educación sexual que se le puede entregar a un niño de dos años a tres años, es decirle ‘si tú no quieres que un adulto te abrace, si tú no quieres que un adulto te dé un beso o que te haga cariño, tienes todo el derecho a decirle que no’’, agrega.

Otto dice que integrar estas nuevas perspectivas a los niños y niñas, permitirá dejar atrás pensamientos que desde siempre las generaciones mayores han normalizado, dando paso a jóvenes más empoderados de sus cuerpos y decisiones.

‘‘Crecíamos con eso que da lo mismo lo que queramos, hay que hacerlo nomás y se nos implantó a mucha gente. Lo ideal es educar a los niños de hoy en día para que crezcan empoderados/as de su cuerpo, de sus decisiones y de su propia sexualidad’’, puntualiza.

Adultos y desinformación

Matronería y sexualidad es el nombre de la cuenta de TikTok que Marcia Otto creó el año 2020 durante la cuarentena por la crisis sanitaria. Aunque comenta que el perfil está actualmente inactivo, cuenta con más de 500 mil seguidores en la plataforma.

La idea de unirse a la plataforma, era acercar temas como la relaciones sanas, el uso de anticonceptivos, menstruación y educación sexual a jóvenes, ya que son quienes componen en su mayoría esta red social.

‘‘Yo empecé con la idea de llevar educación sexual hacia adolescente, pero en el camino me di cuenta de que la gran mayoría de las consultas que me llegaban era de gente mayor de 25 años y empecé a llegar a un público de treintañeros y cuarentañeros’’, dice.

Según cuenta, las personas adultas tienden a flexibilizar y justificar hechos. Por ejemplo, que una mujer casada no se puede negar a tener relaciones sexuales con su marido porque es su deber o que el consentimiento no vale si se está borracha.

‘‘La verdad es que sí había mucho mito, mucha falta de información en gente adulta incluso me atrevería a decir que los adolescentes están sobre informados. En el fondo, para ellos hay cosas que no son tan temas, que para la gente adulta todavía son tabú y complicados de abordar’’.

Explotación sexual infantil

En el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, la matrona formará parte de ‘‘7x7: siete mujeres en siete minutos’’. Conversatorio que tiene como propósito abordar la situación de la explotación infantil en el país.

En Chile se estima que, al menos, 3.719 niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual y comercial. De acuerdo a cifras de la ONG chilena Raíces, se calcula que las edades de las víctimas van entre los 10 y los 18 años, siendo el 80% mujeres.

La instancia también incluirá el lanzamiento de Actuar es urgente, página web enfocada en prevenir e informar sobre esta temática. El conversatorio tendrá como invitadas a diversas representantes de organismos públicos y organizaciones civiles, como la ministra Camila Vallejo y la activista Julieta Martínez.

