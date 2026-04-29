Adorni, jefe de Gabinete de Milei, denunciado por corrupción, dice que no cometió “ningún delito”

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, rechazó este miércoles, en una presentación ante el Congreso, las acusaciones de corrupción en su contra, negó haber cometido delito alguno y aseguró que probará su inocencia ante la Justicia.

“No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia”, afirmó Adorni ante la Cámara de Diputados en el contexto de la presentación del informe de gestión de gobierno.

El funcionario, que estuvo acompañado desde los palcos del recinto por el presidente Javier Milei y varios funcionarios del Ejecutivo, no brindó detalles sobre la compra de los bienes por los que está apuntado y remarcó que toda la información se encuentra en sus declaraciones juradas.

La Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, debido a las inconsistencias entre su declaración de bienes y las propiedades que se le atribuyen, así como un nivel de gastos cotidianos muy superior a sus ingresos.

“Cumplí con mis obligaciones que están reguladas por la ley de ética pública. Aún no venció el plazo de mi declaración jurada. Los bienes de mi familia están en el anexo reservado y han sido informados a la Justicia”, afirmó el alto funcionario.

Respecto a las sospechas por una serie de viajes familiares al exterior y al pago de altos montos en efectivo, Adorni aseguró: “Se trató de desplazamientos personales, sin financiamiento de terceros ni costo para el Estado. El Estado nacional no registra ningún costo de mis viajes personales”.

Además, el jefe de Gabinete resaltó la decisión de la Justicia de archivar el pasado viernes una de las causas que enfrentaba, que lo acusaba de malversación de fondos públicos por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos en marzo.

Tras varias semanas en el foco del debate político y mediático, Adorni pidió que todas las investigaciones se diriman exclusivamente en los tribunales y no en el ámbito político.

“Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara, y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia”, afirmó.

La de este miércoles es la primera presentación de Adorni a un informe de gestión en el Congreso, desde que asumió su cargo actual en noviembre de 2025