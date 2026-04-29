Hacienda concreta recorte por $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea programas sensibles

Un recorte presupuestario de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia quedó sellado mediante un decreto firmado el 24 de abril por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una decisión que impacta a varios de los principales servicios y programas de la cartera. La rebaja se materializó a través de una modificación presupuestaria y afecta directamente áreas vinculadas a infancia, juventud, pueblos indígenas, discapacidad y personas mayores.

Entre los organismos más golpeados por el ajuste, según La Tercera, aparece el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con una reducción superior a los $12.748 millones. Le siguen la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con $7.634 millones menos; el Instituto Nacional de la Juventud, con $3.859 millones; la Subsecretaría de la Niñez, con $3.359 millones; el Servicio Nacional de la Discapacidad, con $1.135 millones; y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con $318 millones.

El recorte también alcanza programas emblemáticos. Entre ellos, el Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como ajuar, que verá reducidos sus recursos en $1.850 millones, además de otras iniciativas de acompañamiento familiar y desarrollo social dirigidas a sectores vulnerables.

La decisión se conoció en paralelo a la polémica generada por una circular de la Dirección de Presupuestos que recomendaba descontinuar o reformular decenas de programas estatales. En ese contexto, el ajuste reforzó las inquietudes sobre la profundidad del reordenamiento fiscal en áreas sociales, pese a que desde el Ejecutivo se ha insistido en que no se eliminarán beneficios esenciales.

Desde la ANEF reaccionaron con dureza al decreto y advirtieron que la rebaja afecta de forma inmediata la ejecución presupuestaria 2026 de servicios que consideran esenciales. El gremio sostuvo que la medida impacta la capacidad del Estado para cumplir funciones prioritarias con la ciudadanía y apuntó especialmente al efecto sobre políticas dirigidas a infancia, pueblos originarios y personas con discapacidad.

La organización también planteó reparos sobre el mecanismo utilizado, al señalar que eliminar por decreto financiamientos y líneas programáticas aprobadas por ley abre un problema jurídico y político. Junto con ello, vinculó la medida con una orientación fiscal que, a su juicio, reduce gasto social mientras impulsa cambios tributarios favorables a los sectores de mayores ingresos.