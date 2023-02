Loyaltty, la ‘mami trap’ que pisa fuerte en la escena urbana: ‘‘Es necesario que más mujeres se unan a la industria’’

Si escuchas el nombre Almendra Barros quizás no te suene o no identifiques un rostro claro, sin embargo, al escuchar Loyaltty es innegable pensar en la artista nacional que se está abriendo paso en la escena urbana. A sus cortos 19 años, ya cuenta con más de 100.000 oyentes mensuales en sus plataformas y todo una carrera por venir.

Loyaltty ha pisado grandes escenarios como la Quinta Vergara, el Estadio Nacional y el Movistar Arena. Pero será este próximo 17 de marzo en Lollapalooza Chile, cuando la artista debute en su primer show solitario. Hecho que —según cuenta a El Mostrador Braga— la mantiene ansiosa y trabajando constantemente para brindar un espectáculo de primer nivel.

Uno de los elementos más característicos, de quien también es conocida como la mami trap, es su interés por visibilizar la incorporación y participación de mujeres en la industria, específicamente en la escena urbana nacional. Ya sea mediante presentaciones, colaboraciones o declaraciones, que ponen en relieve la necesidad de equiparar estos espacios para las artistas.

La joven cantante también fue destacada el año 2022 por Billboard Argentina como una de las nuevas voces femeninas en el género urbano. Además, recientemente Loyaltty lanzó su EP, Mami Trap.

—Uno de los comentarios que más se repite entre tus oyentes y la prensa es que Loyaltty nació para esto y que tu carrera está forjada para ir en ascenso. Cuéntame, ¿cómo fue el camino para llegar a convertirte en la joven promesa y cómo lo proyectas para más adelante?

—Me tiran mucho para arriba, en ese sentido me hace sentir superbién. Siento que partí mi carrera con mucha fuerza, con mucha determinación y es lo que quise entregar desde que empecé. Entonces es muy bacán que la gente lo haya recibido de esta manera y eso también repercute en las preguntas y en todas los comentarios que me hacen, entonces es una misión lograda para mí.

—Vienes de Talagante, una comuna alejada, ¿cómo lo hiciste para comenzar a crear y visibilizar tu música desde allí?, ¿te tomó tiempo?

—Sí, fue en verdad como una bomba, yo soy una persona ansiosa y cuando me propongo algo, lo tengo que hacer. Entonces significaron muchos viajes a Santiago desde la mañana en micro, después no tener que volver tan tarde, porque igual era peligroso de Estación Central a Talagante. Fue mucho esfuerzo, allá literal no hay nada, no existen los estudios de grabación, tenía que arreglármelas. Al principio era bastante complicado, no tenía ni equipo de trabajo, era yo sola moviéndome y viendo cómo hacer conexiones para poder lograrlo.

—¿Y en ese tiempo recibiste apoyo, por ejemplo, desde tu círculo familiar?

—En ese momento del principio realmente yo me lo empecé muy personal. Era un proyecto mío y a medida que fue pasando el tiempo mi familia me fue diciendo ‘oye, y qué quieres lograr, por qué estás haciendo esto’. Y yo les dije, la verdad me quiero dedicar a esto 100% y he hecho estas cosas para lograrlo. Ahí ellos fueron involucrándose un poquito más.

—Pasando a otro aspecto personal, tú has comentado que la ansiedad y la depresión han marcado tu vida. Cuéntame, ¿cómo ha sido llevar este proceso de la fama y la música, cuidando tu salud mental?

—Es un proceso muy cansador, porque si bien yo tengo ansiedad y depresión hace algunos años, cuando una está expuesta suben los niveles y cosas que antes no te afectaban, ahora sí lo hacen. Entonces ha sido un proceso que me lo ha tomado con calma, he ido viviendo todos mis sentimientos y procesándolos. Me gusta visibilizar el tema de la salud mental porque siento que en Chile estamos en una crisis muy importante y siento que uno como figura pública, yo por lo menos, me siento con la responsabilidad de que la gente pueda apoyarse en mí en cierta manera.

—En esa línea, muchas veces esta ansiedad que experimentan los y las artistas se da por los comentarios hacia la apariencia física, tú como mujer, ¿crees que las artistas se siguen viendo doblemente presionadas por esto o en verdad ha ido cambiando y están a la par de sus compañeros?

—Definitivamente, esa presión social sigue muy fuerte para las mujeres y lo sentí desde de que entré a la industria y siento hasta hoy en día las diferencias que hay. Esto de que si una mujer no sale maquillada, que si no está tan arreglada, que todos los días debemos estar perfectas y eso es algo superfuerte porque nosotras también nos cansamos mucho. El proceso es muy distinto para un hombre y una mujer, por ejemplo, yo trabajo con muchos compañeros, estuve en un sello lleno de hombres donde yo era única mujer y el proceso de llegar a un show era muy distinto. Los chiquillos llegaban, prueban el sonido y cantaban, yo debía despertarme 4 horas antes porque tenía que ir a vestuario, maquillaje, pelo. Son cosas que ellos me decían ‘wow tienes que hacer muchas cosas antes que nosotros’, me lo reconocían dentro de la confianza que teníamos, porque de repente es difícil admitir que una como mujer tiene que trabajar más. También la apariencia física es algo que está muy ligado a nosotras, porque te hacen pensar que si no eres bonita o rica no te va a ir tan bien y la gente te hace sentir mucho eso.

—La manera que tienen de contrarrestar eso, tanto tú como otras exponentes del género, ha sido empoderarse y tomar esta posición como de las mamis y juntarse y acompañarse. ¿Cómo ha sido este proceso ante todos los prejuicios?

—Me encanta ese apañe que hay entre nosotras, porque a diferencia de hablar con nuestros compañeros hombres, entre mujeres nos identificamos muchísimo más, porque nos pasan cosas que solo a nosotras nos pasan. Es cuático porque veces nos juntamos con algunas amigas que también son cantantes y estamos desmaquilladas. Ahí decimos, hoy no podemos subir historias en Instagram porque estamos sin maquillaje y qué va a opinar la gente, que estamos destruidas. Pero después reflexionamos por qué, si la verdad una está descansando, no voy a estar en mi casa con maquillaje o con pestañas puestas. Entonces una es así natural y está bien mostrarse así más real.

Las expectativas del 2023

—Se acerca tu presentación en Lollapalooza 2023, ¿cómo te sientes?, ¿cuáles son tus expectativas y después de eso cuáles los próximos escenarios a pisar?

Estoy demasiado emocionada y ansiosa, siento que es la propuesta de show más completa y con la que más cómoda he estado. Hemos trabajado mucho de principio a fin en todo lo que significa la propuesta para el Lolla, desde la puesta en escena, los instrumentos, las canciones elegidas, todo está muy pensado para comunicar lo que quiero entregar en ese show. Vamos a hablar sobre hartas cosas también, por ejemplo sobre salud mental, así que realmente tengo muchas expectativas puestas en esta presentación y en lo que viene después. Espero realmente que la gente se dé cuenta del mensaje.

—Tal vez pueda dar paso a tu primer Caupolican o Movistar Arena…

— Estaría increíble, me encantaría. Nunca lo había pensado tanto de hecho (ríe). Tener mi propio Caupolican o Movistar sería wow, esa presentación sí que sería estilo Broadway.

—Siguiendo con las expectativas para el 2023, tu carrera musical tiene varias colaboraciones, sobre todo con mujeres. ¿Habrá más?, ¿con quién te gustaría trabajar próximamente?

—Siempre estoy colaborando con chiquillas, además que tenemos muy buena relación. A veces nos juntamos a hablar de la vida, porque siempre es lindo saber cómo está la otra compañera viviendo el proceso, compartir vivencias y todas nos ayudamos por las cosas que nos han pasado. Se vienen hartas colaboraciones con el género, ojalá llegar a algo con Princesa Alba, que hemos estado en contacto. Con Denisse Rosenthal también se vienen temas, con Soulfia siempre estamos haciendo cosas, también con KYA y Shirel. En breve van a salir cositas.

—Para finalizar, qué le dirías a todas las niñas adolescentes y mujeres que quieren aventurarse en este camino de la música

—Les diría que se pueden apoyar mucho en nosotras, como cantantes sabemos lo que significa partir desde cero, que te empiecen mirando en menos solamente por ser mujer. Siento que es muy importante que nosotras demos el paso para decir que sí se puede y es necesario que más mujeres se unan a la industria, para que seamos muchas más. Porque somos hartas, somos muchísimas, pero necesitamos que seamos millones más. Ya no hay opción para que no nos consideren.