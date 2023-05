“Vaya a hacer el aseo, vaya a lavar la loza”: insólitos dichos de un relator de fútbol a mujer

“Mejor usted vaya a cocinar o hacer no sé qué cosa, pero si no le gusta la transmisión, no es mi problema”, fue una de las respuestas del comunicador Kevin Ampuero, luego de que una seguidora cuestionara el relato de un partido amateur en Puerto Montt.

En medio de una transmisión de un partido de fútbol amateur en Puerto Montt, el relator del encuentro, Kevin Ampuero realizó un insólito mensaje hacia una seguidora que criticó la transmisión.

Y es que, en la sección comentarios, Krishna Aguilar cuestionó la labor del comunicador, cuando se disputaba el duelo entre Vicente Pérez Rosales y Deportes Alerce en el estadio Chinquihue de Puerto Montt.

En esta línea, el relator del partido lanzó una inesperada respuesta.

“Mejor usted vaya a cocinar o hacer no sé qué cosa, pero si no le gusta la transmisión, no es mi problema. Si no le gusta la transmisión, no la vea, sino si quiere ver el partido, venga al estadio. Compre su entradita, a tres luquitas, o si no, vaya a hacer el aseo, vaya a lavar la loza o vaya a trabajar. Porque lo que yo estoy haciendo es trabajando, y si te gusta bien, o si no, mala suerte no más, Krishna Aguilar”, sostuvo Ampuero.

Estos dichos del relator generaron múltiples reacciones, durante la misma transmisión del encuentro del fútbol amateur puertomontino.