[Lo+Leído] Quién es el ejecutivo del Banco Santander detenido por vínculos con el Tren de Aragua

José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander desde 2019, fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero para una célula extorsiva del Tren de Aragua. La indagatoria apunta a movimientos de fondos enviados desde Chile hacia Colombia.

La PDI detuvo a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo bancario venezolano, en un allanamiento realizado en dependencias de Banco Santander en Santiago, en el marco de una investigación contra una estructura del Tren de Aragua dedicada a la extorsión y al lavado de activos.

La investigación se originó al detectar transferencias de dinero desde Chile hacia Colombia, recursos que presuntamente provenían de extorsiones a dueños de locales nocturnos, principalmente en el sector de Bellavista.

Según la Fiscalía, Pérez Asencio habría facilitado la apertura y utilización de cuentas bancarias para recibir fondos vinculados a la organización criminal e incorporarlos posteriormente al sistema financiero formal.

Las operaciones investigadas se habrían desarrollado entre 2022 y 2025, y forman parte de una causa que ya suma 18 detenidos por actividades asociadas a extorsión, tráfico de drogas y lavado de dinero.

La célula investigada operaba bajo la fachada de una productora de eventos y enviaba parte de los recursos a Colombia, donde se encuentra encarcelado Carlos “El Bobby” Gómez; tras la detención, Banco Santander informó que colaboró con las diligencias y reiteró su política de tolerancia cero frente a conductas ilegales. Sigue leyendo en El Mostrador