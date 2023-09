Mónica González, la emblemática del periodismo chileno que desnuda las tramas del poder

Mirada tenue, voz y gesto dulces y una pluma rebelde, siempre furiosa, de frente al poder: Mónica Yolanda del Carmen González Mujica nació el 24 de octubre de 1949 en Santiago de Chile. Estudió en el Liceo 9 de Niñas de Santiago​ y luego ingresó a la escuela de periodismo de la Universidad de Chile, donde se tituló en 1971.

Una vez egresada, inició su carrera en el diario El Siglo del Partido Comunista, donde también militó en las juventudes. Ahí trabajó durante gran parte de la Unidad Popular, época en la que también ejerció en la revista Ahora de la editorial Quimantú.

Tras el Golpe de Estado, en 1973 se exilió en París y cinco años más tarde regresó a Chile. Allí comenzó a reportear para las revistas Cauce y Análisis, y su trabajo -en contexto de censura y violación a los Derechos Humanos- le trajo amenazas de muerte, atentados e incluso estar en la cárcel.

De sus investigaciones en dictadura destaca la entrevista al desertor de la FACH y torturador Andrés Valenzuela, quien develó información sobre detenidos desaparecidos en dictadura. Entre sus reportajes sobre la dictadura se distinguen además Los bienes de la familia Pinochet, La casa de El Melocotón, Quiénes asesinaron al comandante Araya, Así fundé y me fugué de Colonia Dignidad, Lo que no se ha dicho del yerno de Pinochet y tantos otros insumos que sirvieron para retratar el espinoso camino de un poder que parecía imparable.

Por esto, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de Mónica González, quien inscribió su nombre en el periodismo chileno.

En 1995 asumió como corresponsal en Chile de diario Clarín de Argentina.​ También fue subdirectora y editora de investigación del diario La Nación y editora política y subdirectora de la revista Cosas. En 2002 fundó y dirigió la revista Siete + 7, que tres años después pasó a ser el Diario Siete.

En 2007 creó el Centro de Investigación Periodística (CIPER), espacio del cual fue directora periodística hasta abril de 2019 y responsable del destape de investigaciones de gran envergadura, como Penta y SQM, las muertes del Sename y otros temas de alta connotación social, política y económica.

En 2015 se integró por breve tiempo como panelista de Tolerancia cero y se convirtió en la primera mujer en el programa desde su inicio en 1999. Al año siguiente ingresó como panelista del programa Ciudadanos de CNN Chile.

Desde el 1 de junio de 2018, asumió la labor de defensora del lector del medio independiente salvadoreño El Faro, como una manera de mediar el diálogo entre los lectores y el periódico.

En 2020 se sumó como panelista al programa de conversación, periodismo político y debate, Pauta libre, transmitido por La Red, cuya conducción asumió desde el 4 de abril de 2021.

Además de su paso por numerosos medios de comunicación, su pluma también danzó en los libros. “Bomba en una calle de Palermo” (1986), que escribió junto a Edwin Harrington, donde investigó sobre el asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires es una de sus siete obras. También destacan “Los secretos del Comando Conjunto” (1989), “Los secretos del Imperio de Karadima” (2011) y “La Conjura. Los mil y un días del golpe” (2000), una investigación exhaustiva respecto a las circunstancias previas al golpe de Estado de 1973.

Por todo lo anterior recibió el Premio Anual de la Comisión de Derechos Humanos de España (1985); Louis M. Lyons Award for Conscience and Integrity in Journalism (1988); Premio María Moors Cabot (2001); Premio Dan David (2006); Premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en la categoría Homenaje (2006); Premio Periodismo de Excelencia al mejor reportaje – UAH (2008); Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco – Guillermo Cano (2010); Premio Embotelladora Andina (2011); Premio Lenka Franulic (2016)12​; Premio Konex Mercosur: Comunicación y Periodismo (2017); Premio Nacional de Periodismo de Chile (2019) y el Premio Ortega y Gasset a la «Trayectoria Profesional» (2020).