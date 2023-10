“Este texto está hecho en contra de las mujeres”: Jaime Quintana criticó proceso constitucional

Cuestionadas enmiendas dentro del ex Congreso han sido un tema latente en el último tiempo. El senador manifestó que “el texto tiene problemas, por eso la gente está más dispuesta al rechazo”.

Durante una entrevista con T13 el senador mencionó que desde su partido velarán por el diálogo. Sin embargo, responsabilizó a un sector en específico. “Si hoy esto llega a fracasar, hay un responsable claro, que es republicanos (…) Este no es el momento para imponer ideas al resto del país, eso va directo al fracaso”, manifestó.

En este mismo contexto, el pasado lunes 25 de septiembre, diputadas de su partido se manifestaron a las afueras del ex Congreso y expusieron su descontento respecto a enmiendas aprobadas en el consejo y consideran una amenaza para el derecho al aborto en tres causales en Chile. Entre ellas la “protección del que está por nacer”, objeción de conciencia personal e institucional y la falta de perspectiva de género en su redacción.

En aquel encuentro la diputada PPD, Helia Molina, quien lideró la manifestación, destacó que ‘’muchas de las enmiendas aprobadas durante este proceso constitucional vulneran derechos ya adquiridos de las mujeres, y también de los trabajadores, estudiantes, y organizaciones sociales, lo que significa un retroceso en términos democráticos’’.

Al respecto, El Mostrador Braga intentó comunicarse con la bancada opositora y hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Esta es una polémica que lleva tiempo presente en la agenda pública. La abogada y doctora en derecho, Lidia Casas se refirió al tema en agosto de este año durante un punto de prensa y manifestó su preocupación por el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos en el actual Proceso Constitucional.

“Con las actuales enmiendas que propone la derecha en Chile lo que hacemos es retrotraer los derechos de las mujeres y las niñas. Yo creo que no hay que perderse y me han dicho que dramatizo: dramatizar no es decir que el aborto en caso de violación sea un problema simplemente social. Son las vidas de las mujeres y las niñas las que están en juego”, señaló.