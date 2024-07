Condenan a Eduardo Macaya por dos delitos de abuso sexual contra menores de edad

La tarde de este miércoles el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando dictó veredicto condenatorio contra Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador UDI Javier Macaya por dos delitos de abuso sexual.

Finalmente, el tribunal condenó al hombre de 71 años por dos delitos de abuso sexual contra menores de edad. Al mismo tiempo, lo absolvió de otros dos crímenes de la misma naturaleza.

La lectura de la sentencia por este caso se realizará el próximo viernes 19 de julio.

Antecedentes

El Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de cárcel para Macaya Zentilli.

Cabe destacar, que en junio de 2023, Macaya Zentilli fue formalizado y se le impuso la medida de prisión preventiva. Sin embargo, un mes después, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó esta medida, permitiéndole continuar bajo arresto domiciliario total tras el pago de una fianza de $150 millones.

Durante la audiencia de preparación del juicio oral, celebrada en abril, el acusado negó las acusaciones en su contra, afirmando que: “Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegré de que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, declaró en su minuto Macaya Zentilli.

Para proteger la integridad y privacidad de las víctimas, el tribunal decretó la prohibición de difusión de sus identidades y de los detalles del caso. Además, se restringió el acceso a los medios y al público general a las audiencias.