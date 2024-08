Aceite de oliva en el rostro: ideal para eliminar arrugas y por su alto contenido de vitamina E

El aceite de oliva es un producto con alto contenido en ácidos grasos naturales y en vitaminas A, E y K. Esto le confiere la capacidad de mejorar tanto nuestra salud interior como nuestro aspecto exterior y cabello. El aceite de oliva virgen extra es recomendable incluirlo en nuestra dieta y en la justa proporción en cada comida, pero no solo sirve como alimento, también tiene beneficios en ti rostro.

Usos del aceite de oliva en el rostro

Es difícil encontrar un producto natural que posea una gran variedad de usos, nutrientes y características y beneficios para nuestra salud como el aceite de oliva. Aparte de aprovechar los beneficios del consumo aceite de oliva en nuestra dieta, podemos aprovecharnos de sus propiedades antioxidantes, regenerantes e hidratantes. Este zumo natural puede traer importantes beneficios a nuestra piel y también a nuestro rostro. El aceite de oliva ya se utilizaba en la antigüedad para tratamientos estéticos.

La cultura egipcia fue una de las que mostró mayor interés por las cualidades del aceite de oliva. En la alta sociedad egipcia fue utilizado en la fabricación de perfumes, durante el baño para embellecer y también para limpiar los poros del rostro. Incluso en cremas con otras hierbas para el cuidado del rostro y para hidratar la piel y evitar la aparición de arrugas además de como mascarilla para abrillantar el cabello. Con el paso del tiempo se ha extendido el uso del aceite de oliva en tratamientos estéticos y de belleza.

Son muchos hogares los que tienen un espacio reservado a este alimento tanto en la cocina como en productos cosméticos. Además, es una tendencia actual incluir el aceite de oliva en productos como jabones, cremas, lociones y leches corporales.

Algunos de los beneficios del del aceite de oliva para el rostro

• Como hidratante gracias a su alto contenido en vitamina E muy efectivos como ayuda contra la piel seca y agrietada. Aplicar cada noche varias veces a la semana este oro líquido hará que disfrutemos de una piel mucho más suave.

• Incluso como agente antienvejecimiento confiriendo a la piel un brillo más intenso, textura suave y elasticidad gracias a su contenido en ácidos grasos naturales, en vitamina A y en vitamina K.

• Además de ungüento reparador debido el aceite de oliva tiene gran capacidad reparadora y ayuda a reconstruir los tejidos dañados de la piel como pueden ser manchas y arrugas, especialmente las de los ojos.

• Reduce la inflamación: los antioxidantes del aceite de oliva ayudan a calmar las rojeces e irritaciones causadas por el acné o la psoriasis.

• Actúa como exfoliante: el aceite es un exfoliante suave que estimula la eliminación de las células muertas de la piel y favorece su regeneración. Esto resulta en una piel más limpia y suave.

• Ayuda a eliminar el maquillaje: actúa como un limpiador facial y permite eliminar los restos de maquillaje suavemente. Es un magnífico desmaquillante natural ya que también hidrata y repara la piel.

Aceite de oliva: hidratación del rostro en pieles sensibles

Si tu piel es sensible o está reseca, el aceite de oliva es un hidratante orgánico ideal para tu cara e incluso tu piel. Con poca cantidad sobre una zona de tu cuerpo serás capaz de eliminar las partes más resecas, como por ejemplo las rodillas, codos, e incluso la piel de tu cara. Mucha gente incluso lo usa para el contorno de los ojos, para eliminar ese exceso de bolsas que se forman debajo de ellos o las ojeras de una mala noche. Eso sí, ten cuidado en el exceso de su uso, con una simple gota te bastará.

Recuerda que si tienes una piel extremadamente grasa, puede no ser beneficioso, por lo que es recomendable acudir al médico antes de su uso. Un momento perfecto para usarlo sería por la noche, antes de irse a dormir. Al no hacer uso de todo el cuerpo en funcionamiento, conseguirás que la hidratación sea mucho más profunda y tenga una absorción de las propiedades mayor.

Aceite de oliva para las manchas de la cara

La exposición al sol, el envejecimiento o muchos otros de estos factores pueden hacer aparecer pequeñas manchas en la cara. Antes de intentar combatir su aparición es recomendable acudir al dermatólogo, y combinarlo con remedios caseros para potenciar lo que nos indique nuestro especialista. Por ello, con el aceite de oliva obtendremos un magnífico cosmético natural y también más económico, con altos contenidos en ácidos grasos y vitaminas que nos ayudan a mantener nuestro cutis saludable y a restar años a nuestro rostro.

El secreto está en la combinación de ingredientes, cada uno con sus cualidades específicas y lo más importante, naturales. Lo más efectivo para eliminar las manchas es combinar el aceite y limón. Esta fruta tiene propiedades aclaradoras, exfoliantes e hidratantes y reduce así la visibilidad de las manchas en la piel. Es una de las recetas más eficaces para el cuidado del cutis.

¿Cómo utilizar el aceite de oliva en el rostro?

Lo mejor para conseguir los resultados que esperamos y todos queremos es usar la combinación aceite de oliva con limón una vez al día, durante varios días a la semana. Lo ideal incluso sería usarlo unas horas antes de irnos a la cama. El aceite es un producto muy graso y necesitará de un tiempo para poder absorberse.