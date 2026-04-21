Proyecto de los Piñera Morel suma reparo sanitario

Llovió en Santiago. Lo supieron, ¿no? Porque se supo hasta en la última luna de Saturno. Llevo poco más de cinco años en esta ciudad y ya entiendo perfectamente por qué molesta tanto cuando los santiaguinos convertíamos el agua en tema nacional.

Y si me permiten seguir haciendo méritos para el pasaporte valdiviano, les propongo un brindis con un vaso de caldo de pulmay por la primera navegación del Magellan Discoverer, el primer crucero híbrido-eléctrico de América, construido pura y exclusivamente por Asenav en Valdivia, en suelo valdiviano, con trabajadores valdivianos, cruzando el puente Cau Cau que, como pocos pueden hacer gala, superó todos los memes.

Pero nadie desconoce acá en Valdivia que la noticia de la región en las planas nacionales ha sido la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y, más recientemente, la detención de tres estudiantes por su responsabilidad en el delito de “atentado contra la autoridad”.

Mientras avanza la investigación, la universidad ha debido posicionarse públicamente, intentando moverse en un equilibrio complejo: entre condenar los hechos de violencia y, al mismo tiempo, resguardar la autonomía universitaria frente a las demandas de mayor control y responsabilidad institucional.

Tras el repaso por la contingencia, vamos ahora con lo que preparamos para esta edición.

La Seremi de Salud objetó la solución sanitaria del proyecto Bahía Coique , ligado a la familia Piñera Morel , y concluyó que incumple la normativa e impide aprobar el permiso sectorial para el tratamiento de aguas servidas. El reparo más concreto apunta a la ubicación de la planta: según el oficio, existe una zona de camping a casi 240 metros , pese a que la regla exige 500 metros .

del proyecto , ligado a la familia , y concluyó que e impide aprobar el permiso sectorial para el tratamiento de aguas servidas. El reparo más concreto apunta a la ubicación de la planta: según el oficio, existe una , pese a que la regla exige . En menos de una semana, las amenazas de tiroteo se expandieron por colegios de Los Ríos , obligaron a suspender clases y llevaron a la Fiscalía Regional a conformar un equipo especializado . Entre el 8 y el 14 de abril se registraron 41 denuncias y 15 establecimientos suspendieron actividades.

se expandieron por colegios de , obligaron a suspender clases y llevaron a la a conformar un . Entre el se registraron y suspendieron actividades. En el Cesfam Lautaro Caro Ríos de Paillaco hay avisos que advierten que el agua no es apta para consumo humano . El recinto funciona así desde su apertura, en octubre de 2024 . Su director explicó que el problema se debe al diseño de los estanques, que hace que el agua pierda cloro , y que hoy no tienen cómo financiar la instalación de un clorador.

hay avisos que advierten que . El recinto funciona así desde su apertura, en . Su director explicó que el problema se debe al de los estanques, que hace que el agua , y que hoy no tienen cómo financiar la instalación de un clorador. Valdivia proyecta la mayor alza eléctrica del país para el segundo semestre de 2026. Según un análisis basado en un informe preliminar de la CNE , las cuentas residenciales podrían subir 16,3% desde julio , muy por encima del promedio nacional estimado de 3% . El nuevo subsidio eléctrico , en cambio, se aplicaría recién desde septiembre .

para el segundo semestre de 2026. Según un análisis basado en un informe preliminar de la , las cuentas residenciales podrían subir , muy por encima del promedio nacional estimado de . El nuevo , en cambio, se aplicaría recién desde . Los Ríos pasará de elegir cinco a tres diputados desde 2029, quedando en el mínimo legalpara un distrito del país. La redistribución fue oficializada por el Servel al aplicar por primera vez los datos del Censo 2024. El gobernador Luis Cuvertino advirtió que la decisión reducirá la representación territorial de la región.

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Futrono: proyecto inmobiliario ligado a los Piñera Morel choca con Salud

La evaluación ambiental del proyecto inmobiliario Bahía Coique, ligado a la familia Piñera Morel y que contempla la construcción de 208 departamentos y casas tipo village en la ribera del lago Ranco, en Futrono, sigue abierta, pero con un antecedente que hasta ahora no había sido público: la Seremi de Salud de Los Ríos concluyó en diciembre de 2025 que la solución propuesta para el tratamiento de aguas servidas “incumple la normativa sanitaria” y que ese incumplimiento “imposibilita” emitir un pronunciamiento aprobatorio del PAS 138 (Permiso Ambiental Sectorial para el tratamiento o disposición final de aguas servidas), necesario para este tipo de sistema.

El reparo más concreto está en la ubicación de la planta de tratamiento. En su oficio, la autoridad identifica una “zona de camping” a casi 240 metros de la planta de tratamiento de aguas servidas y recuerda que el reglamento exige una distancia mínima de 500 metros respecto de focos de contaminación ambiental, entre ellos las descargas de aguas servidas. El mismo documento agrega que, como no se informó con precisión la ubicación del hotel existente en la zona, no se puede descartar que haya otras instalaciones incompatibles con el emplazamiento propuesto.

Consultado por Aquí Los Ríos, el seremi de Salud de Los Ríos, Dr. Felipe Bastidas, señaló que “la SEREMI de Salud de Los Ríos ha emitido el correspondiente pronunciamiento sectorial”, precisando que, al tratarse de un proyecto que continúa en evaluación, “no es posible entregar mayores antecedentes o detalles adicionales”.

El reparo sanitario se suma, además, a un nuevo paquete de observaciones técnicas del SEA, contenido en un ICSARA complementario que formuló un nuevo paquete de exigencias técnicas sobre el proyecto. En ese documento, el SEA cuestiona el diseño y operación del sistema sanitario, la descarga de emergencia al río Coique, la suficiencia de la línea de base y la calidad de las modelaciones presentadas por la inmobiliaria Arenas Blancas (ligada a los Piñera a través de Inversiones Odisea), titular del proyecto.

Entre sus observaciones, advierte una “incertidumbre razonable y significativa” sobre el correcto dimensionamiento de la planta y plantea que, con los antecedentes entregados, no es posible descartar fundadamente impactos significativos sobre el río Coique y el lago Ranco, especialmente en escenarios críticos como lluvias intensas o alta ocupación estival.

El proyecto, además, cambió durante su tramitación. Originalmente contemplaba conectar sus aguas servidas a una planta de un tercero, pero luego incorporó la modernización de un sistema particular de recolección, tratamiento y disposición ya existente, además de ampliar el estanque de agua potable. Esa reformulación llevó al SEA a abrir en enero de 2026 un nuevo proceso de Participación Ciudadana por modificación sustantiva. Más tarde, el titular pidió extender la suspensión del procedimiento hasta el 29 de mayo de 2026 para responder observaciones ciudadanas, actualizar la adenda y ejecutar pozos arqueológicos en el área de emplazamiento.

A eso se suma un oficio del GORE de Los Ríos, firmado por Luis Cuvertino, que sostiene que el proyecto presenta “omisiones e inexactitudes fundamentales” para emitir un pronunciamiento informado sobre su relación con políticas, planes y programas de desarrollo regional.

Consultado por Aquí Los Ríos, Felipe Vidaurre, gerente general de la inmobiliaria Arenas Blancas, explicó que la propuesta sanitaria considera un sistema de humedales o lagunas depuradoras tipo wetland, desarrollado por la empresa Bioantu y asesorado por el experto en aguas servidas Jacobo Homzi. Además, sostuvo que la empresa no prevé cambiar esa tecnología y que la próxima adenda buscará responder inquietudes y explicar mejor el sistema, pero no reformularlo. “No hemos visto la necesidad de cambiar o iterar de alguna manera”, señaló. También afirmó que la empresa está “tranquila” con la solución adoptada y que las dudas de la autoridad responden, en parte, a una curva de aprendizaje respecto de esta tecnología.

Según Vidaurre, la inmobiliaria ha cursado “muchísimas solicitudes” de reunión con el Servicio de Salud que “no se han concretado”, y se mostró dispuesto a seguir explicando el sistema “siempre y cuando hayan dudas”.

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Amenazas de tiroteo:la crisis escolar que se expandió por Los Ríos

Entre el 8 y el 14 de abril, la Fiscalía y el sistema educacional registraron 41 denuncias por amenazas en recintos de la región, mientras 15 establecimientos suspendieron clases como medida preventiva. Los casos se extendieron por distintas comunas y obligaron a activar protocolos de seguridad ante mensajes hallados en baños, rayados y otras advertencias.

El episodio más grave ocurrió en Mariquina, donde un estudiante de segundo medio fue detenido tras detonar un petardo al interior de una sala de clases, dejando a cuatro compañeros lesionados. De acuerdo con la información difundida por medios regionales, tres estudiantes resultaron con afectación auditiva y una alumna sufrió una herida por esquirla en una pierna. El caso quedó en manos del Ministerio Público.

En paralelo, en Panguipulli fue detenido otro estudiante por difundir una amenaza de tiroteo en su establecimiento, mientras que en Valdivia ya se había producido la detención de un adolescente por un hecho similar en un liceo de la comuna. Con esos antecedentes, la Fiscalía informó que en la región sumaban al menos tres estudiantes detenidos por episodios vinculados a esta seguidilla. A ello se sumaron suspensiones de clases y activación de protocolos en recintos de comunas como La Unión, Río Bueno, Máfil y Paillaco.

Frente a este escenario, la Fiscalía Regional de Los Ríos resolvió conformar un equipo especializado para investigar estas denuncias, en coordinación con Carabineros y la PDI. La medida busca concentrar estas causas en un grupo dedicado a su seguimiento, en medio de una seguidilla que en pocos días se extendió por distintos establecimientos de la región.

Desde la Fiscalía Regional se informó que, a la fecha, sumaban tres los estudiantes detenidos en la región por estas amenazas, en causas que quedaron a cargo de ese equipo especializado. En paralelo, el seremi de Educación, Carlos Crot, señaló que hasta entonces se habían registrado 21 emergencias asociadas a estos hechos y que “no todas han sido con suspensión de clases”, precisando que “solamente siete establecimientos habían suspendido”. La autoridad agregó que se trata de “una situación nueva para las comunidades educativas” y llamó a “los padres y apoderados a comprometerse un poco más en el apoyo a los establecimientos”.

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Cesfam de Paillaco funciona con agua no apta para consumo humano

En los baños del Cesfam Lautaro Caro Ríos de Paillaco, según un trabajador del recinto que pidió mantener su nombre reserva, hay hojas impresas pegadas con huincha adhesiva. En ellos se advierte que el agua de las llaves no es apta para consumo humano. Por lo mismo, dice, en el acceso y en la OIRS hay bidones, para que funcionarios y pacientes puedan hidratarse, pues el recinto lleva funcionando así desde su apertura, en octubre de 2024. ¿La razón? El agua almacenada en sus estanques no cumple los niveles de cloro que exige la normativa para ser considerada potable.

Esto fue confirmado a Aquí Los Ríos por el director del recinto, Rodrigo Handschuh. Según explicó, el problema está en el diseño: los estanques acumuladores del Cesfam tienen una capacidad mayor al consumo real del establecimiento, lo que hace que el agua permanezca almacenada demasiado tiempo y pierda cloro en el proceso. El sistema, dijo, no contempló un mecanismo de cloración interna. El diseño fue elaborado por una empresa externa y la obra fue fiscalizada por el Servicio de Salud. En ninguna de esas etapas, aseguró, se advirtió el problema.

Tampoco, explica, lo detectó inicialmente la Seremi de Salud, que otorgó la autorización sanitaria para que el Cesfam comenzara a operar. Ni siquiera tres meses después, dice, cuando en enero de 2025 otra unidad de la misma repartición fiscalizó los niveles de cloro y constató que no cumplían la norma antes de abrir un sumario sanitario.

A partir de ese procedimiento, cuenta el director, el Cesfam se comprometió a disponer agua embotellada, instalar señalética y avanzar en una solución definitiva. Pero el despliegue de esa señalética es descrito de otra manera por quienes conocen el funcionamiento diario del recinto. Además del trabajador que pidió reserva de su identidad, el concejal Fernando Álvarez sostuvo que no hay avisos visibles suficientes para informar al público.

La solución técnica identificada, dice Handschuh, es la instalación de un clorador externo, con un costo estimado entre 12 y 20 millones de pesos. Según él, en 2025, cuando la obra todavía estaba en garantía, el Cesfam pidió al Servicio de Salud que evaluara esa mejora, pero la solicitud no prosperó. En octubre de 2025, el Servicio otorgó la recepción final de la obra y la empresa constructora se desligó, radicando la responsabilidad del problema en el municipio.

Para 2026, el Cesfam había contemplado financiar el clorador a través del Programa de Mejoramiento de Infraestructura (PMI) que entrega anualmente el Servicio de Salud. Pero este año, según el director, les informaron que esos fondos no llegarían. “Con recursos propios, con un per cápita congelado los últimos años, es difícil tener 12 a 20 millones”, dijo.

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Valdivia proyecta la mayor alza eléctrica del país

Valdivia aparece como la ciudad con la mayor alza eléctrica proyectada de Chile para el segundo semestre de 2026.Según un análisis de la Fundación Energía para Todos, elaborado a partir del informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), las cuentas residenciales en la capital de Los Ríos podrían subir 16,3% desde julio, muy por encima del promedio nacional estimado de 3%. Puerto Montt, en tanto, figura con un alza de 16,1%, mientras el resto del país quedaría bastante más abajo.

La proyección se explica por cambios en los componentes de generación y transmisión de la tarifa. A eso se suma que, a fines de marzo, el Gobierno informó la postergación del cobro asociado al Valor Agregado de Distribución (VAD) y de las reliquidaciones que originalmente debían comenzar en abril, desplazando así parte del impacto hacia los meses de mayor consumo en el sur.

El Ministerio de Energía informó además que el nuevo proceso de postulación al subsidio eléctrico para el segundo semestre de 2026 se realizará entre el 26 de mayo y el 5 de junio, con resultados previstos antes de la segunda semana de agosto y aplicación del beneficio desde septiembre. Es decir: si el alza comienza a reflejarse en julio, una eventual nueva asignación del subsidio llegaría después del ajuste tarifario en ciudades como Valdivia, que hoy encabeza la proyección nacional.

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Los Ríos pierde escaños y queda con el mínimo legal de diputados

La Región de Los Ríos pasará de elegir cinco a tres diputados desde las parlamentarias de 2029, quedando en el mínimo legal establecido para los distritos del país. La redistribución fue oficializada por el Servel el 16 de abril, mediante la Resolución N° 0129, que aplica por primera vez los datos del Censo 2024 para redefinir la composición de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El ajuste responde al mecanismo contemplado en la ley, que obliga a recalcular la representación parlamentaria cada diez años según la evolución de la población. Bajo ese criterio, varias zonas metropolitanas y de mayor crecimiento demográfico aumentaron su representación, mientras otras regiones la redujeron. En el nuevo mapa, Los Ríos y Atacama bajan de cinco a tres escaños, mientras la Región Metropolitana incrementa su número de cupos.

Consultado por este medio, el gobernador regional Luis Cuvertino calificó la decisión como una noticia “profundamente lamentable para nuestra región” y advirtió que pasar de cinco a tres diputados no solo reduce la representación territorial, sino que también debilita la capacidad de incidencia regional en decisiones que se toman a nivel nacional. A su juicio, esta disminución afecta además el peso político con que Los Ríos enfrenta desafíos clave para su desarrollo.

La resolución abrió un plazo de cinco días para reclamar ante el Tricel, de modo que la redistribución aún podría quedar sujeta a impugnaciones antes de que la nueva composición quede firme para las elecciones parlamentarias de 2029.

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