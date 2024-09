Corazón roto: 5 pasos para afrontar el rechazo amoroso de forma saludable

El rechazo es una posibilidad a la que comúnmente nos enfrentamos en el mundo de las citas: es cierto que puede sentirse como un golpe en el estómago, pero eso no debe impedirte mantener la mente abierta y ser optimista. Es importante tener presente que la experiencia del rechazo es algo natural en las citas, y puede ser un paso esencial para encontrar una relación que te haga realmente feliz.

Desde Bumble, la aplicación de citas y red social donde las mujeres van primero, consultamos a tres expertos en relaciones para elaborar un plan de cinco pasos sobre cómo afrontar el rechazo para ayudarte a mitigar el dolor, aprender de la experiencia y seguir adelante.

5 pasos para afrontar el rechazo amoroso de forma saludable

● Paso uno: Permítete sentirlo

¿Sientes tristeza, enojo o decepción? No intentes luchar contra ello. “Tus sentimientos siempre son válidos”, dice la terapeuta Anna Aslanian. Por supuesto, algunas formas de asumirlos son más productivas que otras. Aslanian comparte algunas recomendaciones saludables, como por ejemplo “hablar con alguien comprensivo, escribir libremente en tu diario hasta que no haya nada más por escribir, o salir a caminar” ¿Y si realmente necesitas desahogarte? “Puedes simplemente sentarte y llorar”, dice ¡No hay nada malo en ello!

● Paso dos: Acéptalo

Puede ser tentador vivir en la negación una vez que has experimentado el rechazo -¡Quizá no lo decía en serio!- Pero hazte un favor, y tómate en serio sus palabras. Como Aslanian suele indicar a sus clientes, “para que las relaciones funcionen, se necesitan dos personas”. Por lo tanto, si esta otra persona no está de acuerdo, “debes respetar sus límites y escuchar realmente lo que dice. No podemos controlar ni cambiar a los demás. Sólo podemos controlar cómo reaccionamos a las situaciones”. Así que evita enviar ese mensaje a medianoche, o aparecer con flores no solicitadas. Tú vales demasiado.

● Paso tres: Replantéalo

“Comprende que el rechazo no es personal”, dice la psicoterapeuta y terapeuta sexual Eliza Boquin. “No siempre vamos a complementar, encajar o congeniar con otras personas. No tiene nada que ver con tu valor”. Puede que un día llegues a ver a la persona que te rechazó como si te hubiera hecho un favor.

Una manera de adelantarse a esa perspectiva aparentemente lejana, sugiere Boquin, es “hacer una lista de las razones por las que estás realmente mejor sin esa relación, o las maneras en las que no va a complementar tus valores fundamentales”. Al escribir los “contras” de esta hipotética relación, puedes ayudarte a ver el rechazo como un paso más cerca del tipo de relación que realmente deseas y mereces.

● Paso cuatro: Mejora tu confianza

Es comprensible que al ser rechazado por alguien que te gusta, esto pueda herir tu autoestima. Anímate y pídeles a tus amigos que te recuerden lo genial que eres. Y no dudes en auto animarte con cosas y actividades que te hagan sentir bien.

“Si sientes nervios por volver a tener citas, intenta tranquilizarte y practicar muchas autoafirmaciones”, dice la psicoterapeuta Alyssa Mancao. La especialista sugiere escribir autoafirmaciones en notas adhesivas y colocarlas en los espejos con frases como: “‘Merezco sentir placer’, ‘Merezco amor y reciprocidad emocional’, ‘Merezco que se satisfagan mis necesidades’, ‘Merezco que se respeten mis valores’” ¡Sí, lo mereces!

● Paso cinco: Vuelve al juego

No te apures, pero cuando estés listo o lista, intenta volver al mundo de las citas con una nueva perspectiva. “Piensa en las citas como una forma de descubrir qué es importante para ti, en lugar de esperar que cada persona que conozcas sea la indicada”, dice Aslanian. “Al ver las citas como una opción hasta encontrar el indicado, podemos evitar poner demasiada presión en las cosas”.

Ahora que has convertido este momento de rechazo en una oportunidad de crecimiento, puede que incluso comiences a proyectar una energía más positiva y atraigas a nuevos potenciales parejas. Después de todo, “cuando estamos felices y nos sentimos bien, es más probable que estemos receptivos a conocer a alguien nuevo”, dice Aslanian.