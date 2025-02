Orbiting: cuando alguien desaparece de tu vida, pero sigue presente en tus redes sociales

En la actualidad, la tecnología ha transformado tanto la manera en que nos relacionamos como la forma en que manejamos nuestras interacciones personales. Si bien las redes sociales han facilitado la conexión con amigos, familiares y conocidos, también han dado pie a fenómenos como el “orbiting”, una práctica que puede generar confusión y malestar emocional.

Este comportamiento se presenta cuando una persona, aunque ya no mantiene una comunicación directa con alguien, sigue observando y reaccionando a sus publicaciones en línea, como si quisiera seguir conectada sin comprometerse de manera activa en la relación. Esta forma de distanciamiento digital puede hacer que la otra persona se sienta rechazada o ignorada, ya que, aunque no haya un cierre claro de la relación, la falta de interacción directa crea una sensación de ambigüedad. Así, el “orbiting” se convierte en un espacio intermedio entre el completo corte de contacto y la permanencia activa en una relación, lo que puede llevar a malinterpretaciones y a una falta de clausure emocional.

¿Por qué ocurre el orbiting?

Existen varias razones por las cuales alguien puede practicar el orbiting. Algunas de las más comunes incluyen:

1. Miedo al compromiso: la persona quiere mantener una conexión sin la responsabilidad de una relación real.

2. Ego y validación: puede ser una manera de alimentar su autoestima al saber que sigue presente en la vida de la otra persona.

3. Curiosidad: algunas personas simplemente tienen interés en saber qué está haciendo su expareja o antiguo interés amoroso.

4. Indecisión: en algunos casos, la persona no está segura de si quiere cerrar la puerta

por completo a esa relación.

Señales de que estás siendo víctima de orbiting

Si sospechas que alguien está aplicándote orbiting, estas son algunas señales clave:

• No responde tus mensajes ni llamadas, pero interactúa con tus redes sociales.

• Ves que revisa todas tus historias de Instagram o Facebook, pero nunca te habla.

• Aparece y desaparece de tu vida sin motivo aparente.

• Cuando intentas confrontar la situación, evita la conversación o da respuestas vagas.

¿Cómo evitar caer en el orbiting?

Si te das cuenta de que estás en una situación de orbiting, es importante tomar el control y proteger tu bienestar emocional. Aquí algunos consejos para manejarlo:

1. Pon límites digitales: si alguien no quiere comunicarse contigo, pero sigue presente en tu vida digital, considera restringir su acceso a tus redes sociales.

2. Evita buscar validación en su interacción: no permitas que un “me gusta” o una visualización en tus historias afecten tu estado emocional.

3. Comunica tus necesidades: si sientes que alguien está practicando orbiting contigo, exprésale cómo te hace sentir y qué esperas de la relación.

4. sigue adelante: No te aferres a una conexión que no es genuina. Enfócate en personas que estén realmente interesadas en compartir tiempo contigo.

El orbiting es una conducta que puede generar confusión y dolor emocional en quien lo sufre. En un mundo cada vez más digitalizado, es importante aprender a identificar estas señales y proteger nuestra salud emocional. Las relaciones saludables requieren comunicación honesta y compromiso, algo que no se logra a través de interacciones esporádicas en redes sociales. Si notas que alguien te está orbitando, es mejor soltar y enfocarte en quienes realmente valoran tu presencia en su vida.