El desafío del “gobierno feminista” y las promesas de género que no han llegado

La campaña del Presidente Gabriel Boric se caracterizó por un fuerte enfoque en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia, la paridad de género y la participación femenina en la política, entre otras propuestas.

Era tanto el compromiso por establecer y concretar estas propuestas en materia de género, que durante la campaña y cuando asumió la presidencia, Gabriel Boric afirmó que este era un gobierno feminista. Y así lo hizo notar cuando constituyó su gabinete ministerial, el que estuvo compuesto con una mayoría de mujeres (14 ministras de un total de 24).

Propuestas como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, o más conocida como Ley Papito Corazón, han podido ver la luz o avanzar significativamente en el Congreso.

Desde que asumió la presidencia en marzo de 2022, diversas políticas públicas en este ámbito comenzaron a tomar forma y ser parte de la agenda. Sin embargo, nada hacia presagiar que a tres años de gobierno, muchas de estas propuestas no han logrado avanzar por diferentes contextos políticos y sociales. Un Congreso divido políticamente ha provocado que muchas de las propuestas de campaña se queden solo en eso: propuestas.

Una de las propuestas más significativas durante la campaña del actual mandatario fue garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No obstante, esta propuesta no ha tenido un avance significativo en el ámbito legislativo debido a la composición de la Cámara de Diputados y Diputas y del Senado.

El gobierno de Gabriel Boric ha puesto la equidad de género como uno de los pilares de su gestión, bajo la promesa de liderar un “gobierno feminista”. Pero la división política en el parlamento, la falta de consenso, crisis institucionales y de seguridad han impedido que se avance en los proyectos.

¿Gobierno feminista?

Priscila González, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, afirma que haberse declarado como un gobierno feminista durante la campaña y al asumir la presidencia fue un error. “El Estado y ningún gobierno puede ser un gobierno feminista, eso fue un error definirse como tal. Puede haber feministas en el estado como en otros espacios pero en sí mismo el Estado es patriarcal, es una construcción patriarcal y los gobiernos para que decir”, detalla González.

Desde la Red Chilena han hechos críticas estructurales al accionar del Estado respecto de las políticas públicas en el ámbito del género que van más allá de la coyuntura de cada gobierno. Sin embargo, explican que “si bien se prometió en campaña que se iba a avanzar en la legislación que tenemos actualmente sobre aborto, tampoco se puede sopesar cien por ciento cuánto se puede avanzar o no en cuanto a legislaciones sin saber cómo va a estar compuesto el Congreso”.

La composición del Congreso fue aspecto fundamental en la toma decisiones en cuanto a las materias legislativas. Si bien, tanto la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas como el Senado tiene una representación destacada del oficialismo, la fragmentación política que se vive dentro del Congreso ha sido un impedimento al momento de concretar políticas públicas en materia de género.

Sin embargo, haber declarado un gobierno feminista ha generado confusión en cuanto a la toma de decisiones y acciones por parte del Gobierno. Jeanne Simon Rodgers, ciencia política y académica del Departamento de Administración Pública de la Universidad de Concepción (UdeC), comenta que esta etiqueta no le queda clara a tres años de gobierno. “Más allá que hay mayor presencia de mujeres, cierto. Han tratado de generar además paridad, pero al final, igual, el tema de un gobierno feminista implica también en la manera que uno va gobernando”, explica la experta.

La experta relata que este concepto al final no queda tan claro y genera confusión. Por un lado, no queda claro cómo es el gobierno feminista y se transforma en “algo más partidista y no tan transversal” .

“Fue un error de etiquetarse como tal y las feministas en el estado pueden hacer distintos cambios a distintos niveles pero este no es el gobierno de las feministas, creo yo”, agrega González.

Las dificultades que debió enfrentar el Gobierno

Marco Moreno, cientista político y director del Centro de Democracia y Opinión Pública UCEN, explica que hubo dificultades que no pudieron concretar la agenda propuesta por el Gobierno. A su juicio, “el proceso constituyente uno hecho por tierra muchas de las propuestas, que probablemente había en relación a este tema”.

“El cambio, yo diría, también en las propias expectativas del país. Pasamos de una demanda de cambios, después del Estadio Social, que permitió que llegar a La Moneda y después una demanda de orden. O sea, la gente hoy día ha priorizado el tema del orden de la seguridad por otras cuestiones de la agenda”, agrega Moreno.

La crisis de seguridad en nuestro país ha sido el tema que, durante el último tiempo se ha tomado la agenda y se ha intensificado debido a diferentes factores que han afectado tanto la percepción de la población como la realidad de la violencia en Chile.

Por otro lado, Germán Silva, psicólogo y analista político, explica que la derrota en el plebiscito de 2022 “también fue una derrota para muchas iniciativas que Boric había recogido en la campaña en lo ambiental, social, y por supuesto de género. Esta bipolaridad del país pareciera que arrastró la agenda a seguridad, migración y por supuesto a una sensibilidad más conversadoras”.

Asimismo, Silva explica que el Gobierno ha intentado avanzar en algunos temas especialmente en la promoción de la equidad de género salarial y de participación en la sociedad, “aunque de manera tibia”.

Los logros que ha tenido el gobierno en materia de género

La despenalización del aborto es un tema que sigue y seguirá presente en la agenda de este gobierno y del futuro mandato. González, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, afirma que esto es un deuda del Estado y no del Gobierno. Si bien un aborto legal, seguro y gratuito fue una promesa durante la campaña, desde la Red Chilena aseguran que no se puede sopesar cien por ciento cuanto se puede avanzar o no en cuanto a legislaciones sin saber cómo va a estar compuesto el Congreso.

Rodgers, ciencia política de la UdeC, comenta que en el Gobierno han existido avances significativos en matera de género que, si bien algunos no han podido salir a la luz, estos han podido ser, al menos, planificados. “Hay que pensar que tenemos muchos territorios mucho más tradicionales, donde los roles de género son bastante tradicionales. El Estado ha ido transversalizando, ellos -gobierno- han hecho avances, a lo menos en planificación y en ciertos hitos. En términos de los deudores, me parece que fue un aspecto importante”, agrega.

Asimismo, desde la Red Chilena destacan que no fue fácil sacar adelante la promulgación de la Ley Integral en Contra de la Violencia de las Mujeres. Para González, “hubo un liderazgo positivo de este gobierno en esa materia”.