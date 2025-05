Cámara aprueba informe que recomienda suspender programa de acompañamiento a niños y niñas trans

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves el informe que propone suspender de manera inmediata la ejecución del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), el cual brinda acompañamiento y orientación a personas en proceso de transición de género.

El informe, elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara, fue aprobado con con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones. El texto fue despachado por la comisión en noviembre de 2024 y, entre sus conclusiones, recomendó la “suspensión inmediata” del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), iniciativa que entrega apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme, así como a sus familias.

Además, se recomendó al Ministerio de Salud emitir una Resolución Exenta que instruya a la red pública a no iniciar nuevos tratamientos hormonales, ya sea bloqueo puberal o hormonación cruzada, en menores de edad, estén o no diagnosticados con disforia de género, incongruencia de género o identidad de género no conforme.

En la misma línea, el informe propone impulsar un proyecto de ley que limite los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación de sexo exclusivamente a personas mayores de 18 años. También sugiere modificar la Ley de Identidad de Género, con el objetivo de reforzar el derecho preferente de los padres o tutores legales a decidir sobre la participación de sus hijos en estos programas y eventuales derivaciones.

Por otro lado, el texto elaborado también recomienda enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República, con el fin de que se realicen auditorías al sistema público de salud -especialmente a hospitales y servicios de salud- para identificar a los menores que participan en el PAIG, determinar si están recibiendo tratamientos hormonales y verificar si existe consentimiento informado en cada caso.

Organizaciones LGBTIQ+ advierten retroceso en derechos tras aprobación del informe

Organizaciones de diversidades sexuales expresaron su rechazo frente a la resolución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde la Fundación Iguales calificaron la aprobación del informe como un “retroceso alarmante” en materia de derechos.

María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales, comentó que “la aprobación de la comisión investigadora no solo es una mala señal y un ataque directo a cientos de familias con hijos o hijas trans, sino que también representa un avance de ideas anticientíficas que ponen en peligro la salud y libertad de las personas. El texto del informe aprobado es escandaloso, porque busca quitar el acceso a la salud a menores de edad trans, incluyendo el acompañamiento psicosocial que además incluye a sus respectivas familias”.

“Asimismo, atenta contra la inclusión escolar, ya que pretende eliminar algo tan esencial como el uso del nombre social en espacios educativos. En suma, les quita derechos y libertades a las personas trans, especialmente a menores. Si bien su contenido no es vinculante, estaremos alertas a las consecuencias políticas y legislativas que pueda producir, y continuaremos trabajando para evitar retrocesos respecto de los derechos de las personas trans”, concluyó Cumplido.

Asimismo, desde la Asociación Organizando Trans Diversidades Chile (OTD) señalaron en su cuenta de X que: “Votar a favor del informe CEI-57 y en contra de nuestros derechos es votar en contra de nuestra existencia y de nuestros Derechos Humanos”.