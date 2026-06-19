PDI defiende como legal ingreso de niños haitianos y la acusación contra Grau entra en zona incierta

PDI afirma que niños haitianos ingresaron con documentación

Tras una reunión intersectorial encabezada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, la PDI afirmó que los niños haitianos buscados en Chile ingresaron al país con toda la documentación correspondiente. El subprefecto Ricardo Gatica dijo que la policía civil cumple el registro de quienes entran al territorio nacional y descartó cuestionamientos a esa labor. También señaló que la institución desplegó recursos y voluntad de colaborar con Cancillería, Migraciones y policías para aclarar el paradero de los menores. Sobre una cifra exacta de niños no ubicados, indicó que aún la están levantando.

Acusación contra Grau queda abierta por fisuras en la derecha

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entró en una fase incierta, luego de que la derecha perdiera control del conteo de votos por desmarques en RN y Evópoli. Al menos cuatro diputados se alejaron o rechazaron el libelo, mientras el PDG sigue dividido y los liberales pidieron libertad de acción. La defensa de Grau sostiene que no hay infracción constitucional, sino diferencias en proyecciones económicas y criterios fiscales. En paralelo, la Dipres afirmó que la investigación por discrepancias sigue abierta y sin responsables definidos.

Fiscalía declara desierto concurso y deja fuera a Raúl Guzmán

El fiscal nacional Ángel Valencia declaró desierto el concurso para dirigir la nueva Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación del Ministerio Público, y dejó fuera al exfiscal y exsecretario del Senado Raúl Guzmán. La decisión se tomó tras revisar las postulaciones, propuestas y exposiciones de los aspirantes. La unidad forma parte de los cambios de la ley de fortalecimiento institucional. La postulación de Guzmán había generado reparos internos, pero Valencia no eligió a ningún candidato. Las bases permitían desechar el proceso por tratarse de un cargo de confianza.

Manifestación contra Kast deja tres detenidos en Concepción

Tres hombres de entre 20 y 21 años fueron detenidos en Concepción durante una manifestación contra el Presidente José Antonio Kast en el ex Mercado Municipal. Cerca de una veintena de personas protestó con pancartas, banderas del Partido Comunista Acción Proletaria y consignas contra el Mandatario, lo que derivó en la intervención de Control de Orden Público de Carabineros. Kast llegó al recinto cerca de las 17:00 para inspeccionar el inmueble, abandonado desde el incendio de 2013. Antes, había participado en Talcahuano en la botadura del buque Magallanes.

Gobierno abrirá vía optativa en el SAE para colegios con sobredemanda

El Gobierno ingresará a inicios de la próxima semana un proyecto para modificar el Sistema de Admisión Escolar y permitir que los colegios con sobredemanda elijan entre el mecanismo actual y una vía voluntaria de admisión propia. La propuesta contempla una plataforma única del Mineduc y criterios como adhesión al proyecto educativo, asistencia previa, entrevistas, notas desde séptimo básico, aptitudes para programas especiales o cercanía territorial. También incluye reservas de cupos para estudiantes prioritarios, con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.

Jueza se inhabilita en juicio por licencias falsas

La magistrada Alejandra García se inhabilitó del juicio oral por el megafraude de licencias médicas falsas, luego de que la Corte Suprema abriera un cuaderno de remoción en su contra. La jueza integra el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y es una de los 56 profesionales investigados administrativamente por viajes al extranjero durante licencias médicas. Aunque esa investigación terminó con su sobreseimiento definitivo, decidió apartarse para resguardar la confianza pública. El juicio seguirá con dos magistrados, pero una condena deberá ser unánime.

Mulet llevará al TC invariabilidad tributaria de la megarreforma

El diputado Jaime Mulet confirmó que ingresará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra la invariabilidad tributaria incluida en la megarreforma, tras su aprobación en general en la comisión de Hacienda del Senado. Según el parlamentario, la norma es inconstitucional en su forma, porque fijaría el impuesto corporativo por 20 o 25 años y amarraría a seis o siete gobiernos futuros. También advirtió que generaría dos economías: una para proyectos sobre US$50 millones y otra para el resto. Mulet dijo que desde la próxima semana buscarán reunir 39 firmas.

Israel seguirá en Líbano pese al acuerdo Irán-EE.UU.

Benjamín Netanyahu aseguró que el Ejército israelí mantendrá una zona de seguridad en los territorios ocupados del sur del Líbano y que no se retirará mientras lo exijan sus necesidades de seguridad, pese al acuerdo entre Irán y Estados Unidos. La tensión aumentó tras un ataque israelí contra un vehículo en el sur libanés, que dejó una persona muerta y otra gravemente herida. El presidente libanés, Joseph Aoun, prepara una ronda de conversaciones en Washington y exige el cese definitivo de hostilidades y la retirada israelí.