Retoques estéticos: qué saber antes de someterte a un tratamiento facial

Con más de seis décadas de vida y una exposición mediática constante, Kris Jenner, madre de Kim Kardashian y rostro visible del imperio familiar, sorprendió nuevamente con una imagen rejuvenecida. Según reportes de medios internacionales, la matriarca de las Kardashian se habría sometido recientemente a un lifting facial, blefaroplastia e injertos de grasa, además de tratamientos con láser de CO₂.

Aunque sus seguidores elogiaron el resultado, su transformación volvió a poner sobre la mesa un tema de fondo: el auge explosivo de la medicina estética y los riesgos que pueden derivarse cuando estos procedimientos se realizan sin el criterio adecuado.

El boom de los retoques

El caso de Jenner no es aislado. Cada vez más personas, especialmente mujeres recurren a procedimientos estéticos —quirúrgicos y no invasivos— motivadas por modelos de belleza promovidos muchas veces en redes sociales. Desde rellenos dérmicos hasta hilos tensores o bioestimuladores, la estética exprés se ha convertido en una tendencia global, rápida y accesible.

Pero junto al aumento de la demanda, también crece la lista de efectos adversos. Y en muchos casos, estos no se manifiestan de inmediato, sino semanas o incluso meses después de la intervención.

El doctor, Eduardo Cardona, experto en medicina estética y creador de The Cardona Method® alerta que “la fibrosis, los nódulos y los granulomas subcutáneos se están convirtiendo en diagnósticos cada vez más frecuentes en consultas estéticas. Y lo más preocupante es que, en muchos casos, no deberían haber ocurrido”.

El especialista, quien ha documentado un aumento sostenido de complicaciones estéticas, identifica tres efectos adversos cada vez más frecuentes:

Fibrosis: Es una reacción del cuerpo ante una agresión repetida o inflamación crónica. En estética, aparece cuando el tejido se endurece y pierde elasticidad, especialmente tras técnicas mal aplicadas o sesiones muy frecuentes de bioestimuladores como hilos tensores o láser fraccionado.

Nódulos: Se presentan como pequeñas acumulaciones firmes bajo la piel y pueden deberse a una mala colocación del producto, dosis inadecuadas o técnicas invasivas sin control clínico.

Se presentan como pequeñas acumulaciones firmes bajo la piel y pueden deberse a . Granulomas: Son reacciones inflamatorias complejas, como respuesta a un cuerpo extraño. Pueden causar dolor, enrojecimiento y aparecer meses después del tratamiento inicial. En muchos casos, requieren intervención médica o incluso cirugía.

“En medicina estética, el verdadero éxito no está en aplicar más producto, sino en saber cuándo, cómo, dónde y por qué usarlo. Las complicaciones como la fibrosis, los nódulos y los granulomas no son inevitables. Son, en muchos casos, consecuencias prevenibles de una mala técnica, excesos o una indicación poco adecuada”, insiste Cardona.

Por su parte, la cirujana dentista y postgrado en Medicina Estética y Salud, Constanza Villegas, afirma que el exponerse a estos procedimientos en lugares no autorizados o con profesionales que no están capacitados puede ser riesgoso. “La medicina estética no es un juego, se podrían tener graves complicaciones, tales como necrosis, oclusión vascular, infecciones, migración del producto a zonas no deseadas, etc”, explica la especialista y destaca que “si las complicaciones no son bien tratadas, pueden dejar secuelas de por vida. En el caso del Ácido Hialurónico si no es detectada a tiempo la necrosis, se puede perder una gran parte del tejido y dejar secuelas estéticas y funcionales”.

Sin embargo, Villegas explica que algunos procedimientos se pueden revertir. “El Ácido Hialurónico se puede revertir con una enzima llamada Hialuronidasa, lo cual lo hace un tratamiento reversible y seguro. Los hilos tensores también son considerados reversibles ya que son reabsorbibles, por lo que es el cuerpo el encargado de descomponerlos con el paso del tiempo”, afirma la cirujana dentista.

¿Qué tener en cuenta antes de un procedimiento estético?

La medicina estética puede ofrecer excelentes resultados cuando está bien indicada y aplicada. Villegas, afirma que todos los procedimientos estéticos inyectables deben ser realizados por médicos u odontólogos capacitados. “Se debe considerar que estos prestadores estén inscritos en la superintendencia de salud. Esto se puede verificar en la página web de la superintendencia con el nombre o Rut del profesional”, explica la especialista.

Entre las recomendaciones de expertos tambien destacan:

Realizar un seguimiento posterior , incluso en procedimientos no quirúrgicos.

Informarse sobre los productos utilizados y sus aprobaciones sanitarias.

La medicina estética ha evolucionado hasta convertirse en parte de la rutina de miles de personas. Sin embargo, su banalización y consumo sin control pueden transformarla en un riesgo real. El caso de Kris Jenner, más allá del debate estético, es una oportunidad para reflexionar sobre los límites entre belleza, salud y presión social.