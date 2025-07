Gay y católica practicante: cómo los creyentes LGBT concilian la fe con su orientación sexual

“Mi homosexualidad siempre ha sido un conflicto. Debido al movimiento [RCC], nunca pude demostrar ni aceptar mi sexualidad”, le dice Silva, ahora abogada, banquera y teóloga, a BBC News Brasil. “Eso [ser homosexual] era prácticamente un delito cometido”.

“Esto fue muy doloroso para mí, porque yo tenía que predicar en contra de mí misma, decir que Dios solo me aceptaría y me amaría verdaderamente si yo renunciaba a mi vida”, dice.

“Me veía como una persona sucia, pecadora y equivocada. Alguien que no podía, que no estaba completa, que no estaba íntegra. Que no podía ser yo. Esto siempre me causó una gran angustia emocional y psicológica. Vivía a diario un conflicto entre quién era, quién soy y mi fe”, dice.