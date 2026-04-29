“La posibilidad de un vuelo infinito” de Dauno Tótoro Taulis: la historia de una desaparición

La última novela de Dauno Tótoro Taulis, es el rescate de una vida omitida por la historia y por la propia familia, la del personaje central, su abuelo Roberto Taulis. Como el autor señala ya desde la contratapa:

“En la medida que busco a mi abuelo, su existencia se va haciendo más y más difusa y voy descubriendo que, en cada vestigio desenterrado en este acto casi arqueológico, crece la posibilidad y la necesidad de inventar una vida. Si él no ha de habitar en la realidad, podría yo fabricarle una a su medida. Ese es, finalmente, el motivo principal que me anima. Contar su novela. La novela de un hombre perdido en un vuelo infinito”.

Roberto Taulis, piloto de guerra, fallece en Chile en un accidente aéreo en 1944, dejando viuda a la actriz Inés Moreno.

A esa fecha el matrimonio ya ha tenido dos hijas, una de ellas María Inés, que al momento de la muerte de su padre tiene solamente tres años. María Inés Taulis, años después, será la madre de Dauno Tótoro Taulis, el autor de la novela.

“La posibilidad de un vuelo infinito” es una novela trabajada desde una zona que podría ser incómoda para algunos escritores de ficción basada en hechos reales: aquella donde hay rastros, pero nunca suficientes. La figura de Roberto Taulis no es un vacío total ni tampoco una invención libre; está ahí, sostenida por fotografías familiares, recortes de prensa, huellas concretas. Y, sin embargo, queda la sensación de que en alguna parte algo no encaja, faltan registros importantes (por ejemplo, las mismísimas partidas de nacimiento y defunción del abuelo), que organicen esos materiales en una vida verificable.

Desde ese punto de partida, el autor se afana porque esa existencia construida a retazos (las ya mencionadas fotografías, la prensa, y algunos recuerdos familiares rescatados del olvido), se vuelva narrable. Tótoro Taulis no investiga desde la distancia, sino desde una implicación inevitable: lo que está en juego no es solo quién fue ese hombre, sino qué significa heredarlo cuando su historia aparece incompleta, desplazada o incluso contradictoria.

Lo interesante es que los documentos no funcionan como pruebas concluyentes, sino como puntos de apoyo para una ficción bien construida. Las fotografías muestran, pero no explican, es el autor quien lo hace rodeándolas de significado. Los artículos de prensa afirman, pero no alcanzan a cerrar el relato, pero Tótoro llena los vacíos con escenas y diálogos muy bien asentados en el entorno de la época (guerra civil en España, gobierno de Pedro Aguirre Cerda en Chile, Segunda Guerra Mundial).

La novela muestra al personaje como un hombre apasionado, propenso al riesgo. A diferencia de sus descendientes, Roberto era (cito): “de derecha, germanófilo, admiraba al Reich alemán, fue partidario del bando franquista en la Guerra Civil Española, y del Eje en la Segunda Guerra Mundial”. De hecho, como parte de su formación en un entrenamiento en la Alemania de pre guerra, combate contra los republicanos españoles apoyando la sublevación de Franco.

La descripción del entorno de época, en un mundo previo al conocimiento de las barbaries del holocausto, en parte explican la opción del personaje. Solo dos botones de muestra de ese entorno; primero, el hecho de que a fines de 1941 una película norteamericana, “El Mártir”, fuera censurada en Chile por ser considerada contraria a los intereses del Reich (y a solicitud de la Embajada de Alemania en Chile), segundo, el hecho de que Chile rompió relaciones con Alemania recién a comienzos de 1943.

Las opciones políticas de Roberto contrastan con las de Inés Moreno, desde muy joven incorporada al mundo de la cultura y el arte, admiradora de Federico García Lorca, de la poesía, y rodeada de personalidades de ese mundo muy vinculadas a la izquierda. No obstante, la pareja permanece como tal, si bien con algunas fricciones, hasta la muerte de Roberto.

Cada falta de evidencia respecto la historia de su abuelo, parece abrir una nueva fisura en la novela, que Tótoro va cubriendo con una narración convincente, y entretenida, a ratos incluso con humor (como en los episodios del paso de Roberto Taulis por la universidad).

Algunos pasajes resultan impactantes desde el punto de vista del azar. Un ejemplo de eso es que la joven pareja constituida por Roberto Taulis e Inés Moreno, de paseo en la Playa Recreo rescatan a un pequeño, llamado Huguito, que se estaba ahogando. Ese niño salvado era nada menos que Hugo Salas Wenzel, futuro general de división del Ejército de Chile, y uno de los jefes de la siniestra CNI, la policía secreta de la dictadura de Pinochet.

Hay una especie de pulso constante entre el deseo de fijar una versión —darle a Roberto Taulis una biografía clara, un lugar en la historia— y la constatación de que toda reconstrucción implica elegir, interpretar, incluso forzar sentidos. La novela no oculta ese proceso: lo exhibe. Muestra cómo se arma una vida aun cuando los materiales disponibles sean muy escasos.

En ese gesto, la figura del piloto deja de ser solo un antepasado y se vuelve un desafío narrativo. El “vuelo infinito” del título ya no sugiere solo una deriva abstracta por los aires, sino una vida que se rescata y eterniza, gracias a la literatura.

Más que resolver el enigma de Roberto Taulis, la lectura de la novela parece sugerir que hay vidas que no pueden existir plenamente fuera del relato, no porque sean falsas, sino porque la realidad que las sostuvo ya no basta para contenerlas. En ese desplazamiento —desde el dato hacia la narración— el libro encuentra su sentido: no restituir una verdad definitiva, sino construir una forma de presencia.

Así, ese “vuelo infinito” deja de ser la historia de una desaparición y se vuelve, más bien, la persistencia de alguien que, aun fragmentado e incompleto, se resiste a quedar fuera de toda memoria.

Ficha técnica:

La posibilidad de un vuelo infinito.

Dauno Tótoro Taulis

Ceibo ediciones, 2025

303 páginas