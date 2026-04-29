Cuatro detenidos deja la liberación de empresario secuestrado por más de una semana

La Policía de Investigaciones confirmó este miércoles la liberación con vida del empresario Jorge Vera, de 84 años, quien permaneció secuestrado durante más de una semana tras ser capturado en la comuna de San Miguel.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, junto a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, entregaron detalles del operativo y destacaron el trabajo coordinado entre Fiscalía, policías y organismos internacionales.

Cerna valoró especialmente el apoyo recibido desde Colombia durante la investigación. “Agradecer la colaboración internacional; la colaboración internacional ha sido importantísima en este caso, así que agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia”, señaló.

La autoridad policial confirmó además la detención de cuatro personas vinculadas al secuestro: tres ciudadanos venezolanos en situación irregular y un chileno, quienes fueron capturados días antes de la liberación de Vera.

El hallazgo del empresario se produjo en la comuna de Colina, luego de una alerta por un vehículo incendiado. “Se da alerta de un vehículo quemado, y eso genera la concurrencia de Carabineros, y ahí también es ubicada esta persona”, explicó Cerna.

“Estamos contentos, apareció, seguimos trabajando, han habido muchas actuaciones al respecto. Quiero reiterar el trabajo colaborativo, Fiscalía, PDI y la cooperación internacional”, agregó.

Respecto al estado de salud de la víctima, el director de la PDI indicó que Vera se encontraba consciente, aunque afectado por la situación vivida. “Sé que está vivo, está consciente, me imagino, sin ser experto en salud, en estado de shock, por todo lo que vio”, sostuvo.

Por su parte, la ministra Trinidad Steinert aseguró que el combate al crimen organizado seguirá siendo prioritario para el Ejecutivo. “El Ministerio de Seguridad no va a parar. Esto es uno de los ejes principales encomendados por el Presidente de la República. Nosotros no estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome nuestras calles”, afirmó.

Según antecedentes de la investigación, Vera —empresario ligado al rubro ferretero y también a la hípica— fue secuestrado el pasado 21 de abril mientras circulaba en su camioneta por San Miguel. Los captores le cerraron el paso utilizando tres vehículos y lo trasladaron a un lugar desconocido.

La Fiscalía ECOH y la BIPE Antisecuestros de la PDI encabezaron las diligencias para ubicarlo. Durante las negociaciones con los secuestradores hubo pruebas de vida, considerando además que la víctima es insulinodependiente.

De acuerdo a información preliminar, se habrían pagado cerca de $50 millones para concretar su liberación.