“No vivo con mi marido hace 15 años y seguimos casados”: el auge de las parejas LAT en el mundo

Margaret ha vivido en un país diferente al de su esposo durante los últimos 15 años.

Ella vive en Reino Unido y él en Australia. Los viajes entre continentes significan que el tiempo que ella y Peter se ven varía entre una vez al año y cada 18 meses.

A pesar de la distancia y el tiempo entre visitas, dicen que siguen siendo una pareja fiel y feliz.

“He hecho un montón de nuevos amigos y vivo sola en mi acogedor piso de Londres. Así que he hecho todo eso sin dejar de estar casada; ha sido una experiencia maravillosa”, le dijo al programa Woman’s Hour de la BBC.

Vivir en una casa diferente a la de tu pareja no es tan inusual; el término incluso tiene su propio acrónimo, LAT -las siglas de Living Apart Together (“Vivir Aparte Juntos”)- para describir a estas parejas.

Sin embargo, la proporción de personas casadas o en unión civil que viven separadas es muy baja, un 3%, según cifras oficiales.

Margaret cree que se puede tener un matrimonio pleno, aunque no se comparta la vivienda.