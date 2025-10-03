Supervivientes de cáncer de mama: desafíos en la reinserción y apoyo integral tras el tratamiento

Después de un cáncer, las sobrevivientes no son las mismas personas que antes de la enfermedad. Surge una nueva etapa llena de necesidades laborales y personales que requieren atención y apoyo. La Presidenta de la Fundación Mujeres por un Lazo, María Elisabeth Guesalaga, destaca la importancia de visibilizar los desafíos que enfrentan las pacientes tras finalizar su tratamiento, abogando por un cambio en la percepción social y laboral hacia estas mujeres.

La Fundación busca abordar temas cruciales como el seguimiento médico, la reinserción laboral, el bienestar emocional y el acceso a apoyo comunitario, promoviendo un diálogo abierto sobre las experiencias vividas. “Es fundamental que la sociedad entienda que no sólo necesitan atención médica, sino también un entorno de apoyo que les permita reintegrarse plenamente en sus vidas”, comenta Guesalaga. “Muchos enfrentan barreras significativas que impactan no sólo su calidad de vida, sino también su autoconfianza y bienestar emocional”.

Testimonios de resiliencia: los desafíos de Lorena y Francisca tras el cáncer

Lorena, 50 años, sobreviviente de cáncer de mama, comparte su experiencia, “reinsertarme ha sido difícil. Una vez terminado el tratamiento, es duro volver a encajar. Yo quedé sin trabajo antes de que terminara mi licencia. Uno se siente desprotegida y pierde la confianza, además de lidiar con la depresión post-tratamiento. Es un proceso complicado, porque te sientes más vulnerable… falla la memoria, tu boca quiere decir una palabra y tu cerebro otra. Creo que es difícil para todas las mujeres el post tratamiento, más que el tratamiento en sí, porque primero estás en modo supervivencia, enfocada en sanarte en que todo salga bien, pero cuando termina todo esto y todos sienten que estas sana, vuelve todo a la normalidad, ya nadie está pendiente de ti, esperan que funciones igual que antes. Se suman tantas cosas; además, yo me atiendo en el sistema público y aún espero una reconstrucción mamaria y siento que no tengo derecho a quejarme, ni por esto, ni por efectos como el dolor de mis manos en las mañanas, uno no le cuenta a nadie, busca espacios como las fundaciones donde se encuentra una nueva familia”.

Los desafíos en el seguimiento médico son palpables; muchas pacientes sienten la presión de acudir a chequeos sin el respaldo adecuado. La incertidumbre sobre su futuro laboral se convierte en un peso emocional. La reinserción en el trabajo implica no sólo abrirse a nuevas oportunidades, sino también enfrentar el estigma y la falta de comprensión de los empleadores sobre las secuelas del cáncer.

Francisca, 45 años, también comparte su perspectiva sobre la reinserción laboral tras el cáncer, “cuando volví a trabajar, tuve inconvenientes para asistir a mis controles. Aunque algunos me apoyaron, otros no. Me despidieron un año después, pero lo veo como algo positivo, ya que el ambiente laboral era hostil. Mis prioridades han cambiado y no estoy dispuesta a estresarme por mi salud”. Francisca destaca que, pese a las dificultades, ha aprendido a poner su bienestar en primer lugar y ha encontrado en su familia un sólido apoyo durante este proceso.

Un llamado a la empatía y a la acción

Desde la Fundación Mujeres por un Lazo, se hace un llamado a la sociedad para que se informe sobre la realidad de las sobrevivientes y cree espacios inclusivos que promuevan su bienestar integral. “Invitamos a todas las pacientes a que busquen apoyo y acompañamiento en nuestra Fundación”, afirma Guesalaga.

La Fundación enfatiza la importancia de la salud mental en la vida de las sobrevivientes. “Cada historia es única, y cada una de ellas merece ser escuchada y apoyada. La empatía y el acompañamiento son esenciales en este camino hacia la recuperación”, concluye Guesalaga.