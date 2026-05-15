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Terremoto de magnitud 6,3 sacude prefectura japonesa de Miyagi MUNDO Pantallazo

Terremoto de magnitud 6,3 sacude prefectura japonesa de Miyagi

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Xinhua
Por : Xinhua
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Un sismo de magnitud preliminar 6,3 sacudió la prefectura de Miyagi, en el noreste de Japón, sin que hasta ahora se reporten víctimas, daños ni alerta de tsunami.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un terremoto de magnitud preliminar 6,3 afectó este viernes a la prefectura de Miyagi, en el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón. El movimiento ocurrió a las 20:22 hora local, con epicentro frente a la costa de Miyagi y a una profundidad de 50 kilómetros. El sismo alcanzó intensidad 5 débil en la escala sísmica japonesa de 7 niveles en las zonas más afectadas. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales y las autoridades descartaron una alerta de tsunami.
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Un terremoto de magnitud preliminar 6,3 sacudió hoy viernes la prefectura de Miyagi, noreste de Japón, informó la agencia meteorológica del país.

Hasta el momento no han sido reportados heridos ni daños.

El sismo se produjo a las 20:22 hora local, a una profundidad de 50 kilómetros, registrando una medida de 5 débil en las áreas más golpeadas de Miyagi, según la escala sísmica japonesa de 7, señaló la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, siglas en inglés).

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El epicentro del terremoto se localizó frente a la costa de Miyagi a una latitud de 38,9 grados norte y longitud 142,1 este.

Tampoco hubo alerta de tsunami, según la JMA.

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