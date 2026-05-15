Terremoto de magnitud 6,3 sacude prefectura japonesa de Miyagi

Un terremoto de magnitud preliminar 6,3 sacudió hoy viernes la prefectura de Miyagi, noreste de Japón, informó la agencia meteorológica del país.

Hasta el momento no han sido reportados heridos ni daños.

El sismo se produjo a las 20:22 hora local, a una profundidad de 50 kilómetros, registrando una medida de 5 débil en las áreas más golpeadas de Miyagi, según la escala sísmica japonesa de 7, señaló la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, siglas en inglés).

El epicentro del terremoto se localizó frente a la costa de Miyagi a una latitud de 38,9 grados norte y longitud 142,1 este.

Tampoco hubo alerta de tsunami, según la JMA.