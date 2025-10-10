“Conectando Sueños”: mujeres indígenas de Tarapacá impulsan sus emprendimientos con economía digital

La Región de Tarapacá será el escenario de una innovadora iniciativa que busca integrar a mujeres indígenas con emprendimientos turísticos en la economía digital. Se trata de “Conectando Sueños”, un programa que combina conectividad satelital y asesoría técnica para fortalecer los negocios locales, impulsar la competitividad del turismo y mejorar la calidad de vida de sus participantes.
La iniciativa es liderada por Transforma Turismo – Corfo, Hughesnet, ONU Mujeres (Programa Originarias) y el Programa Estratégico Regional Descubre Tamarugal – Corfo, con el apoyo de Indap, Achitur AG y Sernatur Tarapacá. Su objetivo es entregar herramientas digitales y acceso a internet de alta tecnología a mujeres indígenas que dirigen emprendimientos turísticos en la zona, como alojamientos, restaurantes, tours, guías y experiencias culturales.
El programa “Conectando Sueños” entregará kits de conectividad satelital que incluyen instalación y un año completo de servicio de internet, con un valor estimado de $900.000 por beneficiaria. Cada empresaria seleccionada contará con 75 GB disponibles en cualquier horario, además de 50 GB adicionales para uso diurno (entre las 8:00 y las 18:00 horas).
El plan también contempla WhatsApp libre, que no descontará datos del plan, y el pack “Siempre Conectado”, que garantiza acceso a mensajería y correo electrónico incluso después de agotar la cuota de datos, asegurando que las emprendedoras puedan mantenerse en línea y gestionar sus negocios sin interrupciones.
Además, el programa ofrecerá a las emprendedoras asesoría técnica especializada orientada a fortalecer sus competencias digitales, ampliar sus oportunidades de negocio y potenciar el crecimiento de sus emprendimientos en el entorno digital.
Alianza impulsa la digitalización de mujeres indígenas del Tamarugal
Para Marilyn Masbernat, gerenta del programa Transforma Turismo, esta iniciativa refleja el compromiso del programa con la innovación. “Impulsar la digitalización es clave para fortalecer la competitividad de las empresas turísticas del país. Con ‘Conectando Sueños’ buscamos que las mujeres indígenas del Tamarugal puedan aprovechar las oportunidades que entrega la economía digital y así proyectar sus negocios hacia un futuro sostenible y con mayor alcance”, explica.
Por su parte, Ana Duque, gerente de marketing de Hughes, destacó la importancia de la alianza. “Para Hughes es un orgullo ser parte de esta iniciativa junto a Transforma Turismo y ONU Mujeres Originarias. Nuestro objetivo es llevar conectividad donde antes no existía y poner la tecnología al servicio de las comunidades. Con ‘Conectando Sueños Mujeres originarias Tamarugal’ apoyamos a mujeres indígenas emprendedoras en su proceso de digitalización, generando un impacto real en sus negocios y en sus territorios”.
¿Quiénes pueden postular?
La convocatoria está dirigida a mujeres indígenas mayores de 18 años, que sean participantes del Programa Originarias de ONU Mujeres o del PER Descubre Tamarugal. Además de lo anterior, deberán cumplir con otros requisitos como:
- Liderar un negocio turístico (unipersonal, familiar o comunitario) con al menos 2 años de funcionamiento.
- Contar con personalidad jurídica (empresa, cooperativa u organización comunitaria/indígena).
- Estar inscrita en SERNATUR o comprometerse a registrarse en un plazo máximo de 6 meses.
- Tener suministro eléctrico estable (red pública o energía solar).
- Desarrollar actividades en localidades turísticas de la costa de Huara e Iquique (Chanavaya, Chanavayita, Pisagua) o en la provincia del Tamarugal (pampa, valles, quebradas, altiplano).
Las postulaciones estarán disponibles desde el 7 de octubre de 2025 a las 00:00 horas hasta el 20 de octubre de 2025 a las 23:59 horas, a través del sitio web de Hughesnet.
Por último, Rosa Isla, coordinadora de Innovación Turística del programa Transforma Turismo, destacó el sentido colaborativo de la iniciativa. “Se espera que esta iniciativa colaborativa y de cogestión de instituciones públicas y privadas, sea una instancia de conectividad e innovación donde se consolida la red de oportunidades que permite a mujeres indígenas de la región de Tarapacá soñar en grande, fortalecer sus emprendimientos turísticos y posicionarse en el mundo digital”, concluye.