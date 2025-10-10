“Conectando Sueños”: mujeres indígenas de Tarapacá impulsan sus emprendimientos con economía digital

La Región de Tarapacá será el escenario de una innovadora iniciativa que busca integrar a mujeres indígenas con emprendimientos turísticos en la economía digital. Se trata de “Conectando Sueños”, un programa que combina conectividad satelital y asesoría técnica para fortalecer los negocios locales, impulsar la competitividad del turismo y mejorar la calidad de vida de sus participantes.

La iniciativa es liderada por Transforma Turismo – Corfo, Hughesnet, ONU Mujeres (Programa Originarias) y el Programa Estratégico Regional Descubre Tamarugal – Corfo, con el apoyo de Indap, Achitur AG y Sernatur Tarapacá. Su objetivo es entregar herramientas digitales y acceso a internet de alta tecnología a mujeres indígenas que dirigen emprendimientos turísticos en la zona, como alojamientos, restaurantes, tours, guías y experiencias culturales.

El programa “Conectando Sueños” entregará kits de conectividad satelital que incluyen instalación y un año completo de servicio de internet, con un valor estimado de $900.000 por beneficiaria. Cada empresaria seleccionada contará con 75 GB disponibles en cualquier horario, además de 50 GB adicionales para uso diurno (entre las 8:00 y las 18:00 horas).

El plan también contempla WhatsApp libre, que no descontará datos del plan, y el pack “Siempre Conectado”, que garantiza acceso a mensajería y correo electrónico incluso después de agotar la cuota de datos, asegurando que las emprendedoras puedan mantenerse en línea y gestionar sus negocios sin interrupciones.

Además, el programa ofrecerá a las emprendedoras asesoría técnica especializada orientada a fortalecer sus competencias digitales, ampliar sus oportunidades de negocio y potenciar el crecimiento de sus emprendimientos en el entorno digital.

Alianza impulsa la digitalización de mujeres indígenas del Tamarugal