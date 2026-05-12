ClicAM: 1.500 indicaciones, crisis en Ciencias y Quiroz retrocede por polémica de decretos

Ley Miscelánea entra a maratón con 1.500 indicaciones y choque por ayudas directas

La Ley Miscelánea entra este martes a su fase más crítica en la Comisión de Hacienda, con una maratón legislativa que podría extenderse hasta el miércoles y un récord cercano a 1.500 indicaciones. El bloque de izquierda y el PDG concentran la ofensiva con propuestas como devolución del IVA en alimentos, medicamentos, luz, agua y gas; ayudas para pañales, alivio a deudores del CAE y Dicom, subsidios a la vivienda y cambios al Mepco para frenar alzas de combustibles. El oficialismo, en cambio, apuesta a acelerar el despacho y deja abierta una dura pelea por inadmisibilidades y gasto fiscal.

Renuncia subsecretario de Ciencia tras choque con Lincolao por recorte de funcionarios

Rafael Araos se convirtió en la primera baja a nivel de subsecretarías del gobierno de José Antonio Kast, tras un quiebre con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, por un plan de ajuste que contemplaba desvincular a cerca de 40 funcionarios, casi un tercio de la dotación. Según información a la que pudo acceder El Mostrador, el subsecretario se negó a firmar los despidos y puso su cargo a disposición. Con su salida también dejaron la cartera la jefa de gabinete y la jefa jurídica, profundizando la crisis interna. Como subrogante asumirá Carolina Rossi.

Quiroz retrocede por polémica de decretos y niega intento de pasar por encima del Congreso

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, buscó bajar la tensión tras la controversia por sus dichos sobre avanzar con decretos si la Ley Miscelánea se entrampa en el Congreso. Desde Toronto, en el Chile Day, afirmó que fue “malinterpretado”, negó cualquier intención de gobernar al margen del Parlamento y aclaró que el Ejecutivo tiene tres herramientas de acción: gestión, decretos y leyes. Aunque defendió el uso de facultades administrativas como algo normal en democracia, introdujo un matiz clave: “no todo se puede hacer por decreto”. En paralelo, volvió a insistir ante inversionistas en su agenda de menos impuestos y menos trabas regulatorias.

Querella de Toesca apunta a Clark por ruta financiera que tomó control de Azul Azul

Toesca puso el foco en una nueva arista del caso Sartor y acusó que recursos de tres fondos públicos fueron canalizados, a través de sociedades relacionadas, para financiar la compra del control de Azul Azul por parte de Michael Clark. La querella sostiene que el dinero no provino de aportes frescos, sino de una cadena de créditos, pagarés y vehículos de inversión que dejó a los aportantes como acreedores, sin acceso directo al activo ni a sus beneficios. El libelo también apunta a posibles conflictos de interés, préstamos impagos y una estructura que, según Toesca, usó patrimonio de terceros en operaciones relacionadas.

de Chile elige rectoría y FECH en jornada doble con voto electrónico

La Universidad de Chile vive este martes una jornada electoral doble: por primera vez define su rectoría mediante voto electrónico y, en paralelo, la FECH busca recuperar una conducción estable tras varios procesos fallidos por baja participación. Cuatro candidatos compiten por suceder a Rosa Devés —Francisco Martínez, Pablo Ruiz-Tagle, Alejandra Mizala y Sergio Lavandero— y, si nadie supera el 50% ponderado, habrá segunda vuelta el 2 de junio. En la federación estudiantil, las listas Conectemos la Chile y Nuevo Horizonte disputan la presidencia, con el quórum ya alcanzado al cierre de la edición.

La Moneda y el PC chocan por llamado a movilización y escalan tensión política

El Gobierno de José Antonio Kast escaló su choque con el Partido Comunista luego del llamado de la diputada Lorena Pizarro a movilizarse frente a proyectos del oficialismo. Desde La Moneda, la vocera Mara Sedini acusó al PC de apostar por el “sabotaje legislativo” y por presionar desde la calle al Congreso, mientras Kast sostuvo que la colectividad busca “agitar las calles” tras la derrota presidencial de Jeannette Jara. Lautaro Carmona respondió que el Mandatario caricaturiza al partido y advirtió que las reacciones sociales surgirán desde los sectores afectados por las decisiones del Ejecutivo.

Gobierno defiende “Escudo Fronterizo” y exhibe baja de cruces ilegales

El Gobierno salió a defender ante el Senado el Plan Escudo Fronterizo y aseguró que la presión migratoria irregular en el norte ha bajado con fuerza. El subsecretario Máximo Pavez afirmó que las denuncias por ingresos por pasos no habilitados cayeron 79,3% desde 2022, mientras las reconducciones bajaron de 446 a 216 casos. El Ejecutivo también destacó un alza en decomisos y controles, y sostuvo que el plan va más allá de la zanja, con 3.100 efectivos desplegados, uso de drones, cámaras, puestos de observación y una mayor presencia militar para enfrentar migración irregular, contrabando y delitos transnacionales.

Lula refuerza candidatura de Bachelet a la ONU y la proyecta como hito regional

Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó su respaldo a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU tras una reunión de cerca de una hora en el Palacio de Planalto, en Brasilia. El mandatario sostuvo que la exPresidenta chilena tiene la experiencia para convertirse en la primera mujer latinoamericana en liderar el organismo y dijo que ambos abordaron la necesidad de una ONU reformada, volcada a la paz, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del multilateralismo. La cita ocurre mientras Bachelet intensifica su ofensiva diplomática para reunir apoyos internacionales a su postulación.