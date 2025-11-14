“Tener novio es vergonzoso”: el nuevo debate viral que cuestiona el amor romántico en redes sociales

Hace poco más de un año, las tradwifes, esas mujeres que reivindican los roles tradicionales de esposa y ama de casa, dominaban las redes con recetas, rutinas domésticas y muestras de devoción hacia sus maridos. Pero hoy, esa tendencia parece haberse movido hacia el extremo opuesto. En redes sociales como TikTok miles de jóvenes entre 20 y 35 años celebran su soltería bajo una nueva consigna viral: “ahora tener novio es vergonzoso”.

El fenómeno, y la polémica, estalló luego de que la periodista Chanté Joseph publicara en la edición británica de la reconocida revista Vogue el articulo “Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?”. En el texto Joseph plantea que “estar en pareja ya no afirma tu feminidad” y que “pronunciarse soltera se ha convertido en un gesto de orgullo”. Por su puesto, la reflexión no estuvo ajena a críticas y rápidamente encendió las redes sociales, generando millones de visualizaciones y debates sobre si se trata de una verdadera transformación cultural o de una moda pasajera nacida del cansancio hacia las dinámicas tradicionales del amor romántico.

Según Joseph, las mujeres heterosexuales muestran señales cada vez más sutiles de estar en pareja. En redes sociales se pueden ver fotos de una mano sobre un volante, copas que chocan durante una cena o retratos donde el rostro masculino aparece recortado. “Ocultan las caras de sus novios como si quisieran borrar el hecho de que existen, pero sin dejar de publicarlas”, escribe la autora, aludiendo al caso de la influencer española Abril Cols, quien suele ocultar la identidad de su pareja ante su millón de seguidores.

En TikTok, el tema explotó con humor y autocrítica. Algunas usuarias ironizan con frases como “le fallé a Vogue por tener novio”, mientras otras analizan el trasfondo de esta tendencia: ¿empoderamiento, hartazgo o simple postureodigital?

En su columna, Joseph admite su incomodidad ante las publicaciones centradas en la vida de pareja. “Si alguien dice ‘mi novio’ en las redes sociales, normalmente los silencio”, confiesa. “No hay nada que odie más que seguir a alguien por diversión y que de repente su contenido se convierta en ‘mi novio’ cada cinco minutos”, agrega.

La periodista argumenta que, durante años, las mujeres parecían habitar lo que una de sus escritoras favoritas llama Boyfriend Land. “un mundo en el que las identidades online de las mujeres giraban en torno a las vidas de sus parejas”.

Sin embargo, aseguro que esto está cambiando. Hoy, muchas prefieren dar señales discretas o directamente no mostrar nada.

“No quieren parecer tan obsesionadas con sus novios que parezcan culturalmente unas perdedoras o den cringe”, explica. A esto se suman creencias más supersticiosas. “Muchas mujeres me dijeron que temían el ‘mal de ojo’, la idea de que sus relaciones felices despertaran celos tan intensos que terminaran rompiéndolas”.

El cambio también se refleja en la reacción del público. “Cuando la escritora y colaboradora de Vogue Stephanie Yeboahpublicó a su novio en redes, perdió cientos de seguidores”. Ella misma reconoció sentirse incómoda: “Publicar constantemente fotos de tu pareja tiene algo de cringe y vergonzoso”, dijo.

Un testimonio recogido por Joseph, de una mujer de 38 años, refuerza esa sensación. “Tuve una relación durante 12 años y ni una sola vez lo publiqué en internet. Hace poco rompimos y no creo que vuelva a publicar a ningún hombre en el futuro”.

En su conclusión, Joseph sintetiza el giro cultural que atraviesa las redes. “Estar en pareja ya no afirma tu feminidad; ya no se considera un logro y, si acaso, se ha convertido en un atributo declararse soltera”. Y agrega que “mientras replanteemos y critiquemos abiertamente la heteronormatividad, ‘tener novio’ seguirá siendo un concepto algo frágil o incluso polémico en la vida pública”.